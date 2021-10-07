Режим ЧС из-за африканской чумы свиней введён в пяти свердловских муниципалитетах

Всех свиней изымут с территории в радиусе 20 км от эпизоотического очага в пределах границ Камышловского и Пышминского районов. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС в пяти муниципалитетах из-за африканской чумы свиней. Речь идёт о Камышловском районе, Камышловском ГО, ГО Богданович, Сухой Лог и Пышминском ГО.

Режим чрезвычайной ситуации введён для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководить ликвидацией ЧС будет директор департамента ветеринарии Евгений Трушкин. Ему предписано оценить ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей и разработать план по минимизации последствий ЧС.

"Отнести факт выявления африканской чумы свиней на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", - говорится в тексте распоряжения, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации.

Согласно ещё одному документу - распоряжению Правительства Свердловской области, всех свиней изымут с территории в радиусе 20 км от эпизоотического очага в пределах границ Камышловского и Пышминского районов. Исключение сделано для предприятий по убою и переработке свиней и продуктов их убоя, а также для оборудованных убойных пунктов, перерабатывающих цехов и хозяйств. Владельцам должны возместить ущерб, им вручат копии документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации Свердловской области и размещённого ниже.

Фото: распоряжение

Фото: распоряжение

Напомним, что до этого карантинные меры были введены в Камышловском районе Свердловской области. В одном из подсобных хозяйств в селе Калиновском три животных заразились африканской чумой свиней. На поражённой территории - в личном хозяйстве гражданина Савина и в радиусе 20 км от него начали изымать свиней с возмещением ущерба.

Кроме того, 30 сентября во время обхода угрожаемой зоны в лесу Камышловского района была найдена свалка из 37 свиных туш. Ветеринары взяли вробы и провели анализы. Диагноз АЧС установлен.

Напомним, что для людей вирус не опасен. А для животных - очень. Поэтому на заражённой территории департаментом ветеринарии региона проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, в том числе масштабная дезинфекция, которая полностью уничтожает возбудитель вируса. МЧС, сотрудники полиции и ветеринары ведут учёт животных в хозяйствах, которые вошли в санитарную зону.