МВД изменило порядок подачи заявления о несогласии на выезд ребёнка за границу

Теперь в документе в отдельном разделе прописан порядок отзыва заявления о несогласии на выезд ребёнка за границу. Фото: Галина Соловьёва

МВД РФ выпустило приказ, вносящий изменения в порядок подачи, приёма и учёта заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Предыдущий порядок от 2019 года признан утратившим силу.

Новый регламент состоит из четырёх разделов: подача заявлений, отзыв заявления о несогласии на выезд, приём заявлений и их учёт. Теперь в документе в отдельном разделе прописан порядок отзыва заявления: как его заполнять, подавать, указаны документы, которые необходимо с ним предоставить в территориальный орган МВД или другую инстанцию, куда было подано заявление о несогласии на выезд. При этом споры по-прежнему будут разрешаться через суд.

Согласно документу, теперь родитель может указывать, в какие конкретно страны и в какой период запрещает выезжать своим детям. Ограничения могут распространяться так же на период до достижения ребёнком совершеннолетия. В утратившем силу порядке родители могли указать, когда и в какие государства выезд разрешается, но не обратное.

"В заявлении о несогласии на выезд указываются следующие сведения: ... Ограничение выезда несовершеннолетнего гражданина до достижения возраста 18 лет либо даты начала и окончания периода ограничения выезда несовершеннолетнего гражданина. Ограничение выезда во все государства либо наименование (наименования) государства (государств), выезд в которое (которые) несовершеннолетнему гражданину ограничен", - говорится в тексте приказа.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

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