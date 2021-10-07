Александр Мешков может покинуть пост начальника ГУ МВД по Свердловской области

Александр Мешков возглавил ГУ МВД России по Свердловской области в сентябре 2019 года. Фото: Павел Ворожцов.

Глава ГУ МВД по Свердловской области, генерал-лейтенант Александр Мешков может покинуть пост и уехать в Москву. Такая информация распространилась в Интернете, однако в региональном ГУ МВД её не подтверждают и не опровергают.

В разговоре с корреспондентом "Областной газеты" глава пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг информацию о переезде Александра Мешкова в столицу и переходе на пост начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

"Есть мудрая народная поговорка: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Я стараюсь придерживаться в своей работе этих слов", - заявил Валерий Горелых журналистам.

Напомним, что Александр Мешков возглавляет свердловское ГУ МВД два года - с сентября 2019 года. В 2020 году ему было присвоено звание генерал-лейтенант полиции. О своих планах на Среднем Урале Мешков рассказывал на первой встрече с журналистами, которая прошла в январе 2020 года. Подробнее читайте в материале "Новый глава ГУ МВД по Свердловской области: "Регион достаточно сложный".

Досье Александр Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. Окончил Каунасскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, затем – Киевскую высшую школу МВД СССР им. Дзержинского. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска отдела внутренних дел Конаковского горрайисполкома УВД Калининского облисполкома. Далее служил на различных должностях в уголовном розыске в ОВД Конаковского района Тверской области. С 2000 года находился в должности замначальника – начальника отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска УВД Тверской области. С июня 2009 года возглавлял УМВД России по городу Твери. Позже работал на должности замначальника УМВД России по Смоленской области – начальника полиции, был начальником Управления МВД России по Астраханской области. Женат, есть двое дочерей.

Читайте также:

Татьяна Мерзлякова: "Закрытость правоохранительной системы - это страшно".