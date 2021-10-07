Татьяна Мерзлякова отреагировала на перевод осуждённых из Екатеринбурга в Красноярск

Осужденных перевозят далеко от Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

СИЗО-1 в Екатеринбурге переполнен. Арестованных начали перевозить в Красноярск. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что это не выход, она предложила искать другие варианты.

Свердловский омбудсмен посетила СИЗО-1, а затем озвучила свою позицию на встрече с представителями прокуратуры.

"Мест по нормативам не хватает. В настоящее время сверхлимитных осуждённых в ожидании апелляционного суда начали перевозить в Красноярск. На мой взгляд, это другая крайность. Поэтому решила поделиться своей позицией с прокуратурой. Надо искать другие варианты, но этапировать в такую даль - не лучший выход", - написала Татьяна Мерзлякова в Instagram.

Она отметила, что многие освободившиеся в разговоре с ней ранее отмечали, что этапирование - один из самых трудных моментов в отбывании наказания.

По данным омбудсмена, сейчас в СИЗО содержатся 15 человек с подтверждённым коронавирусом, они находятся в состоянии средней тяжести. С ними контактировали 60 человек. Из-за этого в учреждении объявлен карантин. Татьяна Мерзлякова считает, что эта мера необходима, при этом приём показал, что в следственном изоляторе не до конца урегулирован вопрос с передачей лекарств.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области корреспонденту "Областной газеты" пояснили, что СИЗО-1 рассчитан на 1 770 человек, сейчас в нём содержится 1 626 арестованных. Фактической переполненности нет. Но у 15 заключённых действительно выявлен коронавирус. Каждого из них, в том числе и их сокамерников, надо отселять в другие помещения.

Также в учреждении восемь камер сейчас находятся на ремонте, поэтому и этих людей надо перемещать в другие комнаты. Чтобы арестованные находились в комфортных просторных условиях, их перевозят в другие учреждения. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН России, это стандартная практика, которая применялась во все времена.