Эксперты обсудили влияние городской среды на здоровье людей

Чтобы повысить физическую активность горожан, необходимо оборудовать больше спортивных площадок и прогулочных зон. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге завершили свою работу Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Одним из вопросов, которые неоднократно обсуждались на мероприятии, стало влияние городской среды на здоровье человека.

В условиях пандемии эта тема особенно актуальна. В рамках форума она поднималась на сессиях «Психологический комфорт в городах» и «Город в форме. Городская среда как инструмент борьбы с неинфекционными заболеваниями».

В большинстве своём жители мегаполисов ведут малоподвижный образ жизни. Поэтому, считает директор лаборатории когнитивной неврологии в Многопрофильном центре исследования мозга израильского Университета имени Бар-Илана Моше Бар, при проектировании городов необходимо отдавать предпочтение тем элементам архитектуры, которые способны заставить людей больше гулять по городу, а не передвигаться на транспорте. Как показывают исследования, для горожан более привлекательны здания с изогнутыми линиями, нежели сооружения с прямыми линиями и острыми углами.

Другие эксперты добавляют, что для повышения физической активности жителей мегаполисов необходимо устанавливать больше площадок для занятий спортом. Это уже делается, в том числе и в свердловских муниципалитетах.

Негативное влияние на психологическое здоровье горожан оказывают постоянные переезды, особенно на дальние расстояния. Поэтому в одном и том же районе необходимо смешивать жильё разных типов и размеров, чтобы на разных этапах жизни человек мог оставаться в давно знакомом ему месте. Об этом в своём выступлении говорила представительница архитектурного концерна Semren+Mansson в России Мария Броман.

Заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, директор Института Междисциплинарной медицины Алексей Данилов отмечает также, что у городских жителей риск развития депрессии, тревоги и шизофрении как минимум на 20 процентов выше, чем у тех, кто проживает в сельской местности. Кроме того, городской шум способен привести к нарушениям слуха и когнитивных функций, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и преждевременному старению. Излишняя освещённость городских улиц стимулирует ночную активность, становится причиной сбоя циркадных ритмов и возникновения онкологических заболеваний. Конечно, на здоровье человека негативно влияет и загрязнённость воздуха.

Минимизировать влияние этих факторов уже сложнее, чем просто добавить физической активности. В связи с этим в последнее время, заботясь о своём здоровье, люди стали активнее селиться за городом. Дополнительно их к этому подтолкнул коронавирус. Именно поэтому, как объяснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на форуме, который изначально был площадкой для обсуждения именно высотного строительства, сейчас акценты немного сместились.

«Действительно, какое-то время назад большие современные многоквартирники в центральных районах большого города были очень популярны. Теперь есть мнение, что пандемия переселила всех за город. Поэтому малоэтажной застройке сегодня – большое внимание», – написал глава региона на своей странице в Instagram по итогам визита на форум.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».