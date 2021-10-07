Для проведения международных соревнований в Каменске-Уральском построят трассу BMX

Новые трассы разместятся рядом с пляжем. Фото: пресс-службы администрации муниципалитета.

В Каменске-Уральском появится новое место для отдыха и занятий спортом. Его планируют обустроить на берегу Исети, от станции "Салют" до пешеходного моста.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, на указанном участке планируется построить две трассы – для картинга (длиной 1210 метров) и для BMX-рейсинга (350 метров). Они обе будут рассчитаны на проведение соревнований всероссийского масштаба, а трасса BMX – ещё и международного.

Кроме того, там предполагается обустроить парковку, трибуны, закрытый парк для спортсменов. Сейчас на территории проводится топосъёмка и геодезические изыскания. Затем предстоит проектирование. Только после этого станет известен необходимый объём финансирования.

Отмечается, что новые трассы разместятся рядом с пляжем, восстановить который хотят с помощью частного инвестора. В планах обустроить там спортплощадку, кафе, открытый модульный бассейн. В результате должно получится место для культурного отдыха возле воды.

"О сроках реализации всех этих планов говорить пока рано, но предварительная работа уже началась", - говорится в сообщении.

Добавим, ещё в 2018 году "Областная газета" писала, что трасса для картинга, рейсинговая трасса BMX и многое другое должно появиться после реконструкции стадиона "Металлург".