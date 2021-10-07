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Общество
7 октября 2021, 18:55

Людмила Бабушкина удостоена Ордена Святой Людмилы, княгини Чешской

Орден Святой Людмилы

Ордена Святой Людмилы является высшей наградой Православной церкви Чешских земель и Словакии . Фото: с сайта Законодательного собрания Свердловской области

Председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину наградили за сотрудничество с Православной Церковью. Она удостоена Ордена Святой Людмилы, княгини Чешской.

Православная Церковь отметила её многолетний труд в области просвещения и благотворительности, сообщает пресс-служба Заксобрания Свердловской области.

"Сегодня, когда наша страна нуждается в формировании у молодого поколения действительных нравственных ориентиров, воспитание в них патриотизма, бережного отношения к культурному наследию и традициям, пример духовного служения Святой Людмилы по-настоящему востребован. Для меня большая честь и ответственность быть одной из немногих российских женщин, удостоенных Ордена Святой Людмилы, княгини Чешской",— подчеркнула Людмила Бабушкина.

Кроме неё в России этого Ордена также удостоена глава Фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова.

Областная газета Свердловской области

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