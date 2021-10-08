Обещания властей Екатеринбурга, африканская чума свиней на Урале и вызов Илону Маску - главное в номере "ОГ" за 8 октября

Доброе утро! В свежем номере "Областной газеты": что наобещали власти Екатеринбурга за последние годы, где на Среднем Урале находится очаг африканской чумы свиней, какой ответ Илону Маску есть у НИИМАШ и как в России стартовал новый мини-футбольный сезон.

Жители уральской столицы привыкли к новостям из будущего: «построят», «наладят», «благоустроят». Но далеко не все из них становятся реальностью. «Облгазета» собрала самые громкие обещания чиновников Екатеринбурга, которые за последние три года так и не были исполнены.

Впервые за последние 40 с лишним лет в Свердловской области выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС) непосредственно среди животных. До недавнего времени Средний Урал оставался одной из немногих территорий страны, где в постсоветские годы эту заразную болезнь животных не фиксировали в популяции домашних свиней. И вот АЧС уже у нас, беда в том, что очаг болезни оказался в непосредственной близости от крупнейшего в регионе свиноводческого предприятия – свинокомплекса «Уральский».

Свердловские и челябинские учёные приступили к созданию российской ракеты-носителя многоразового использования, где пуск и посадку будут обеспечивать одни и те же двигатели. Задача, которая пока не по силам многим мировым державам, вполне решаема, говорят они. На испытательном стенде НИИ машиностроения (Нижняя Салда) успешно прошёл демонстрационный пуск двигательной установки для одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».

В России стартовал новый мини-футбольный сезон. Вчера в матче-открытии чемпионата страны клуб «КПРФ» встретился с нижегородским «Торпедо». Екатеринбургская «Синара» вступит в турнир на следующей неделе в ранге чемпиона страны. Подопечные Евгения Давлетшина проведут две встречи с «Норильским никелем». Подробности - в нашем материале.