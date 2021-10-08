Суд арестовал экс-замглавы Минпросвещения Ракову по делу о хищении бюджетных средств

Сторона защиты планирует обжаловать арест. Фото: Владимир Мартьянов.

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении бывшего замглавы Минпросвещения России Марины Раковой. Она будет находиться под стражей до 6 декабря.

Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" - ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Известно, что сторона защиты планирует обжаловать арест.

Ранее объявленная в федеральный розыск экс-замглавы Минпросвещения сама пришла в ГСУ ГУ МВД России по Москве. Сообщалось, что с ней проводятся следственные действия.

Что известно. Незадолго до своего назначения на пост замглавы Минпросвещения Ракова возглавляла ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". В 2019 году, уже занимая пост заместителя министра, она добилась выделения фонду бюджетных средств, предназначенных для выполнения госконтрактов в рамках нацпроекта "Образование".

На тот момент гендиректором фонда был Максим Инкин, а его заместителем - Евгений Зак. 30 сентября Тверской районный суд Москвы отправил обоих на два месяца в СИЗО. Их подозревают в совершении крупного мошенничества по уголовному делу, в котором фигурирует Марина Ракова. В рамках этого же дела у неё прошли обыски.

Известно, что пост замминистра она освободила по собственному желанию в марте 2020 года. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф сообщил о её назначении вице-президентом кредитной организации. В эту среду стало известно, что Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября.