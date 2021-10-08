Евгений Куйвашев поздравил Эдуарда Росселя с 84-летием

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с днём рождения первого главу региона, а ныне сенатора Эдуарда Росселя. Сегодня, 8 октября, ему исполняется 84 года.
В своём поздравлении Евгений Куйвашев отметил неиссякаемую энергию, мудрость и надёжность своего предшественника.
"Вашему запасу прочности нам всем только позавидовать. А вашей любви к жизни - нам всем бы поучиться. Дорогой Эдуард Эргартович, главное, будьте здоровы и не теряйте боевого настроя!" - говорится на странице в Instagram.
Эдуард Россель – первый губернатор Свердловской области, который занимал этот пост с 1995 по 2009 год. С 2009-го и по сегодняшний день является членом Совета Федерации – представителем от исполнительного органа государственной власти Среднего Урала.
Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а также Почётным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области. Эдуард Россель награждался почётными грамотами Президента РФ и Правительства РФ. В частности, в июле текущего года был награждён орденом Александра Невского. С полным списком наград Эдуарда Росселя можно ознакомиться здесь.
В этом году "Облгазета" писала, что Эдуард Россель предложил привлечь инфраструктурные облигации для развития метро в Екатеринбурге. Также издание рассказывало о находке в Нижнем Тагиле, которой заинтересовался сенатор.
Читайте также:
"Пока жив, буду поддерживать нашу "Областную газету".