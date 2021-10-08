Темы дня

Общество
8 октября 2021, 11:39

Евгений Куйвашев поздравил Эдуарда Росселя с 84-летием

Эдуард Россель

"Дорогой Эдуард Эргартович, главное, будьте здоровы и не теряйте боевого настроя!" - сказал Евгений Куйвашев. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с днём рождения первого главу региона, а ныне сенатора Эдуарда Росселя. Сегодня, 8 октября, ему исполняется 84 года.

В своём поздравлении Евгений Куйвашев отметил неиссякаемую энергию, мудрость и надёжность своего предшественника.

"Вашему запасу прочности нам всем только позавидовать. А вашей любви к жизни - нам всем бы поучиться. Дорогой Эдуард Эргартович, главное, будьте здоровы и не теряйте боевого настроя!" - говорится на странице в Instagram.

Эдуард Россель – первый губернатор Свердловской области, который занимал этот пост с 1995 по 2009 год. С 2009-го и по сегодняшний день является членом Совета Федерации – представителем от исполнительного органа государственной власти Среднего Урала.

Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а также Почётным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области. Эдуард Россель награждался почётными грамотами Президента РФ и Правительства РФ. В частности, в июле текущего года был награждён орденом Александра Невского. С полным списком наград Эдуарда Росселя можно ознакомиться здесь.

В этом году "Облгазета" писала, что Эдуард Россель предложил привлечь инфраструктурные облигации для развития метро в Екатеринбурге. Также издание рассказывало о находке в Нижнем Тагиле, которой заинтересовался сенатор.

Читайте также:

"Пока жив, буду поддерживать нашу "Областную газету".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.10.2021, 14:42 / Общество
Мэрия Екатеринбурга представила пять концепций развития набережной
08.10.2021, 14:15 / Общество
В России впервые за сутки умерли 936 человек с COVID-19
08.10.2021, 14:07 / Общество
Российский журналист получил Нобелевскую премию мира
08.10.2021, 13:59 / Политика
В Заксобрании Свердловской области утвердили председателей комитетов
08.10.2021, 13:46 / Общество
Свердловская область обновила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19