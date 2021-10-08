Евгений Куйвашев поздравил Эдуарда Росселя с 84-летием

"Дорогой Эдуард Эргартович, главное, будьте здоровы и не теряйте боевого настроя!" - сказал Евгений Куйвашев. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с днём рождения первого главу региона, а ныне сенатора Эдуарда Росселя. Сегодня, 8 октября, ему исполняется 84 года.

В своём поздравлении Евгений Куйвашев отметил неиссякаемую энергию, мудрость и надёжность своего предшественника.

"Вашему запасу прочности нам всем только позавидовать. А вашей любви к жизни - нам всем бы поучиться. Дорогой Эдуард Эргартович, главное, будьте здоровы и не теряйте боевого настроя!" - говорится на странице в Instagram.

Эдуард Россель – первый губернатор Свердловской области, который занимал этот пост с 1995 по 2009 год. С 2009-го и по сегодняшний день является членом Совета Федерации – представителем от исполнительного органа государственной власти Среднего Урала. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а также Почётным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области. Эдуард Россель награждался почётными грамотами Президента РФ и Правительства РФ. В частности, в июле текущего года был награждён орденом Александра Невского. С полным списком наград Эдуарда Росселя можно ознакомиться здесь.

В этом году "Облгазета" писала, что Эдуард Россель предложил привлечь инфраструктурные облигации для развития метро в Екатеринбурге. Также издание рассказывало о находке в Нижнем Тагиле, которой заинтересовался сенатор.

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