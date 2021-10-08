Российский журналист получил Нобелевскую премию мира

Они удостоены премии мира за их усилия по защите свободы выражения мнений в прессе. Фото: скрин из Twitter Нобелевской премии

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии мира 2021 года. Ими стали российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппино-американский журналист и писатель Мария Ресса.

Как сообщили в официальном твиттер-аккаунте премии, Дмитрий Муратов и Мария Реса удостоены премии мира за их усилия по защите свободы слова, выражения мнений в прессе, что является предпосылкой для демократии и прочного мира.

"Г-жа Ресса и г-н Муратов получают Премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со всё более неблагоприятными условиями", - говорится на сайте Нобелевской премии.

С 1995 года Дмитрий Муратов возглавляет "Новую газету" в общей сложности 24 года. Независимое издание публикует критические статьи, в том числе на темы о коррупции, насилии со стороны полиции, незаконных арестах. С момента основания газеты были убиты шесть журналистов, в том числе Анна Политковская, написавшая несколько разоблачающих материалов о войне в Чечне.

Мария Ресса является соучредителем и главой цифровой медиа-компании Rappler для журналистских расследований, которая занималась, в том числе скандальной и кровавой кампанией режима Дутерте по борьбе с наркотиками.

"Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет убеждён, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности. Эти права являются важнейшими предпосылками демократии и защиты от войн и конфликтов. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты и защиты этих основных прав. Без свободы выражения мнений и свободы прессы будет трудно успешно продвигать братство между народами, разоружение и лучший мировой порядок, чтобы добиться успеха в наше время. Таким образом, присуждение в этом году Нобелевской премии мира прочно закреплено в положениях воли Альфреда Нобеля", - отметили в Нобелевском комитете.

Напомним, что в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа. Награду ей присудили "за попытки борьбы с голодом, за вклад в улучшение условий для установления мира на территориях, охваченных конфликтами, а также за деятельность в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве орудия ведения войны". В 2019 году Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества. Всего эта премия вручалась уже 102 раза.

Нобелевская неделя в этом году стартовала 4 октября. Уже известны лауреаты по физиологии и медицине. Ими стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян. Они открыли новые осязательные и терморецепторы. Нобелевскую премиб по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи за открытия в области климата и сложных систем, по химии - Бенджамин Лист и Дэвид МакМиллан за открытие нового метода синтеза молекул, по литературе награду получил писатель из Танзании Абдулразак Гурне.