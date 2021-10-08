Темы дня

Общество
8 октября 2021, 14:07

Российский журналист получил Нобелевскую премию мира

Мария Ресса и Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира

Они удостоены премии мира за их усилия по защите свободы выражения мнений в прессе. Фото: скрин из Twitter Нобелевской премии

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии мира 2021 года. Ими стали российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппино-американский журналист и писатель Мария Ресса.

Как сообщили в официальном твиттер-аккаунте премии, Дмитрий Муратов и Мария Реса удостоены премии мира за их усилия по защите свободы слова, выражения мнений в прессе, что является предпосылкой для демократии и прочного мира.

"Г-жа Ресса и г-н Муратов получают Премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со всё более неблагоприятными условиями", - говорится на сайте Нобелевской премии.

С 1995 года Дмитрий Муратов возглавляет "Новую газету" в общей сложности 24 года. Независимое издание публикует критические статьи, в том числе на темы о коррупции, насилии со стороны полиции, незаконных арестах. С момента основания газеты были убиты шесть журналистов, в том числе Анна Политковская, написавшая несколько разоблачающих материалов о войне в Чечне.

Мария Ресса является соучредителем и главой цифровой медиа-компании Rappler для журналистских расследований, которая занималась, в том числе скандальной и кровавой кампанией режима Дутерте по борьбе с наркотиками.

"Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет убеждён, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности. Эти права являются важнейшими предпосылками демократии и защиты от войн и конфликтов. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты и защиты этих основных прав. Без свободы выражения мнений и свободы прессы будет трудно успешно продвигать братство между народами, разоружение и лучший мировой порядок, чтобы добиться успеха в наше время. Таким образом, присуждение в этом году Нобелевской премии мира прочно закреплено в положениях воли Альфреда Нобеля", - отметили в Нобелевском комитете.

Напомним, что в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа. Награду ей присудили "за попытки борьбы с голодом, за вклад в улучшение условий для установления мира на территориях, охваченных конфликтами, а также за деятельность в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве орудия ведения войны". В 2019 году Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества. Всего эта премия вручалась уже 102 раза.

Нобелевская неделя в этом году стартовала 4 октября. Уже известны лауреаты по физиологии и медицине. Ими стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян. Они открыли новые осязательные и терморецепторы. Нобелевскую премиб по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи за открытия в области климата и сложных систем, по химии - Бенджамин Лист и Дэвид МакМиллан за открытие нового метода синтеза молекул, по литературе награду получил писатель из Танзании Абдулразак Гурне.

Сюжет

Вручение Нобелевских премий
Лауреаты самой престижной научной премии мира

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.10.2021, 14:42 / Общество
Мэрия Екатеринбурга представила пять концепций развития набережной
08.10.2021, 14:15 / Общество
В России впервые за сутки умерли 936 человек с COVID-19
08.10.2021, 14:07 / Общество
Российский журналист получил Нобелевскую премию мира
08.10.2021, 13:59 / Политика
В Заксобрании Свердловской области утвердили председателей комитетов
08.10.2021, 13:46 / Общество
Свердловская область обновила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19