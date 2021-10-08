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8 октября 2021, 14:15

В России впервые за сутки умерли 936 человек с COVID-19

реанимация

В Свердловской области скончались уже 6 639 ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

В России от коронавируса умерли ещё 936 человек. Это новый суточный максимумом с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 октября. Тогда сообщалось о 929 летальных случаях. Всего за весь период пандемии от коронавируса скончалось 214 485 человек, информирует федеральный оперштаб.

Известно, что больше всего погибших ковид-пациентов зарегистрировано в Москве - 29 525 гибелей. В топ-3 антирейтинга также входят Санкт-Петербург (22 321) и Московская область (8 275). В Свердловской области - уже 6 639.

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