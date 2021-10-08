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Общество
8 октября 2021, 17:33

На ремонт здания театра "Урал Опера Балет" готовы потратить ещё 63 миллиона

ремонт скульптур

Решение по ремонту скульптурных элементов из бетона. Фото: документация закупки.

На ремонт здания Екатеринбургского театра оперы и балета готовы потратить ещё 63 миллиона. В этом году фасад учреждения уже реставрировался - на работы выделяли почти 12 млн рублей.

Как говорится в новой документации, размещённой на сайте госзакупок, в период с 17 января до 15 ноября 2022 года необходимо провести реставрацию фасада и кровли объекта культурного наследия. С соответствующим проектом можно ознакомиться тут. Подать заявку необходимо до 29 октября. Исполнителя выберут 11 ноября.

Ранее учреждение объявило победителя закупки по разработке научно-проектной документации по сохранению и приспособлению к современному использованию театра. Этим займётся московская компания ООО "Интоку", которая запросила почти 20 млн рублей.

Екатеринбургский театр оперы и балета включён в список объектов культурного наследия федерального значения. Его изображение может появиться на купюре номиналом 5 000 рублей.

Областная газета Свердловской области

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