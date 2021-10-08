Владимир Путин поприветствовал участников Демидовской ассамблеи в Нижнем Тагиле

XI Международная Демидовская ассамблея проходит в Нижнем Тагиле и Невьянске 8–11 октября. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Нижнем Тагиле стартовала XI Международная Демидовская ассамблея. Организаторов и участников мероприятия поприветствовал Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что нынешняя ассамблея проходит "в Нижнем Тагиле – одном из крупных центров, тесно связанных с историей известнейшего рода русских предпринимателей, которые внесли огромный вклад в развитие промышленности и городов Урала".

XI Международная Демидовская ассамблея проходит в Нижнем Тагиле и Невьянске 8–11 октября. Событие приурочено к 365-летию со дня рождения родоначальника династии Демидовых Никиты Демидова, и 320-летию уральской металлургии.

Владимир Путин также напомнил, что в эти дни отмечается 180-летие первой экспозиции музея-заповедника "Горнозаводской Урал", открытой Павлом Демидовым в 1841 году. На сегодняшний день это один из старейших региональных музеев страны, где хранятся свыше 450 тыс. ценных экспонатов XVII-XX веков, говорится на сайте Кремля.

На самом мероприятии с речью выступил президент Международного Демидовского Фонда, первый губернатор Свердловской области, а ныне сенатор РФ Эдуард Россель, отмечающий сегодня своё 84-летие. Он призвал объединиться для восстановления уникальных объектов Нижнего Тагила.

"Одной из самых важных задач нашей сегодняшней конференции является привлечение внимания федеральных властей и мирового сообщества к вопросу сохранения и развития Нижнего Тагила как уникального живого экспоната – города-музея, наполненного объектами культурного и индустриального наследия. Это понимали Демидовы, и должны понимать мы. История – это дорога в будущее", – передаёт слова сенатора департамент информполитики региона.

Добавим, в конференции "Демидовские коллекции и музеи" участвуют представители порядка 40 музеев России, Франции, Италии, Финляндии, Греции, США, в том числе: Лувра, Уффици, Государственного Эрмитажа и других.

Подробнее о Демидовской ассамблее читайте в ближайшем номере "Областной газеты".