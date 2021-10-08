Четыре дня с Демидовыми

Эдуард Россель показывает областному министру культуры Светлане Учайкиной, как будет выглядеть церковь Демидовых на Вые Фото: Галина Соловьёва

Сегодня сенатор РФ, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель отметил 84-летие. В свой день рождения Эдуард Эргартович открыл в Нижнем Тагиле XI Международную Демидовскую ассамблею. Главным организатором ассамблеи стал Международный Демидовский фонд, который Россель возглавляет с 1992 года.

Кто к нам приехал

Ассамблея приурочена сразу к нескольким круглым датам: 365-летию со дня рождения родоначальника династии Демидовых – Никиты Демидова, 320-летию уральской металлургии, 320-летию Невьянска и 180-летию со дня создания Павлом Демидовым Музеума естественной истории и древностей (он же Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»).

Обширная программа ассамблеи рассчитана на четыре дня. В ней принимают участие федеральные и региональные политики, прямые потомки династии Демидовых, представители 28 музейных сообществ. Участники форума обсудят объединение в одно музейное пространство экспозиций и коллекций, посвящённых роду Демидовых. А также посетят заводы, которые были построены знаменитыми промышленниками, познакомятся с музеями Нижнего Тагила и Невьянска, побывают в Висиме и Черноисточинске.

Ключевое мероприятие ассамблеи – научная конференция «Демидовские музеи и коллекции» (она прошла как раз вчера). Учёные, искусствоведы, историки обсуждали научно-исследовательские проекты, связанные с наследием Демидовых. Это новые факты о малахитовой коллекции, скульптуре, коллекциях живописи Демидовых в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, в музеях Крыма и европейских государств. Свои экспертные мнения высказывали не только российские специалисты, но и сотрудники итальянского университета Пизы, института прогрессивных исследований Финляндии и других государств.

Россель планирует

Эдуард Россель вместо приветственного слова зачитал телеграмму от Президента России Владимира Путина. Глава российского государства, как выяснилось, полностью поддерживает работу ассамблеи и Международного Демидовского фонда, особенно в части сохранения уникальных коллекций известной династии и укрепления связей с потомками Демидовых, которые сегодня проживают в семи странах мира.

Сам Эдуард Эргартович об исторической роли Демидовых в развитии Урала и России распространяться не стал. Зато прокомментировал свой день рождения:

– Я стараюсь не праздновать. Жизнь так сложилась. Моя мама не признавала день рождения, никогда не отмечала. И я как-то привык к этому.

Известно, что у Росселя, как президента Демидовского фонда, огромные планы по возрождению традицией меценатства. Особые виды – на Нижний Тагил, где именинник 25 лет жил и строил заводские цехи. В столице демидовской империи (как часто называют город) планируется модернизация музея, строительство церкви на Вые и восстановление узкоколейной железной дороги.

Силами фонда и участников ассамблеи (ранее форум проходил в Туле, Ярославле, Санкт-Петербурге и других городах. - Прим. авт.) в нижнетагильскую больницу №2 закупили новое оборудование и присвоили ей название «Демидовская» (поликлиника больницы располагается в здании госпиталя, построенном в 1825 году по велению Николая Демидова).Последовали новации и в культуре: в музее ИЗО отреставрировано несколько полотен, фонды музея-заповедника «Горнозаводской Урал» пополнились новыми коллекциями, а на одну из выставок – «Демидовские коллекции в музеях страны» – предоставили свои экспонаты Эрмитаж и Государственный Русский музей.

Слово потомкам

Возможность познакомиться с родиной своих предков получили современные представители рода Демидовых, живущие за рубежом. Они активно участвуют в проектах фонда. Например, Ирен Комо-Демидова в Рязанской области обустроила усадьбу в стиле XVIII века и живёт теперь на два дома – в Париже и деревне Петрушово. Вчера она приехала в Нижний Тагил на ассамблею.

– В нашей семье всегда говорили по-русски, и о России я знала многое, а в последние годы часто бываю в своей усадьбе под Рязанью, – рассказала она. – Потомки Демидовых, вынужденные эмигрировать, всегда мечтали получить российское гражданство. Мы благодарны российскому правительству, что такая возможность у нас есть.

Зарубежные гости, а их было немало, отметили гостеприимство уральцев и даже назвали отличительные черты характера – трудолюбие и упорство в достижении цели. И выразили готовность посетить как можно больше местных достопримечательностей.

Ирен Комо-Демидова – прямой потомок Павла Демидова. С портретом основателя династии Никиты Демидова Фото: Галина Соловьёва

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Интересно Настоящим чудом стала для тагильчан III Демидовская ассамблея в 1997 году. Чтобы понять неординарность события, нужно вспомнить Нижний Тагил конца 90-х. Город сотрясали криминальные разборки и изматывали долги по заработной плате. На Театральной площади проходили митинги бедствующих бюджетников, а с подземных шахтных горизонтов отказывались подниматься горняки, не получавшие денег по нескольку месяцев… И вот в этом, затянутом заводскими дымами городе, Международный Демидовский фонд проводит ассамблею. «Если Тула – колыбель Демидовского рода, то Нижний Тагил – его становой хребет», – решили тогда соучредители. – Ворчал, когда супруга повела меня на выставку – какие малахитовые безделушки, если на одной картошке живём. Но теперь вспоминаю этот поход в музей, как лучшее, что случилось с нами в 90-е. Это было глотком воздуха, пропуском из безнадёжности в нормальную жизнь, – делится воспоминаниями бывший тагильский шахтёр Александр Комлев.