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Общество
9 октября 2021, 10:07

О Дамире Юсуповом и посадке самолёта на кукурузное поле снимут художественный фильм

Дамир Юсупов

Компания, которая будет снимать фильм, пока не называется. Фото: Алексей Кунилов

Уральский лётчик, Герой России Дамир Юсупов сообщил, что о событиях, связанных с посадкой самолёта А321 на кукурузное поле, снимут художественный фильм. Съёмки начнутся летом 2022 года.

Сам лётчик-герой выступит консультантом, чтобы картина получилась достоверной.

"Хочу с вами поделиться новостью о том, что событиям, связанным с посадкой А321 на кукурузное поле в Подмосковье, будет посвящён полнометражный художественный фильм. Со мной связалась известная кинокомпания и мы решили реализовать эту идею. Я выразил желание выступить консультантом для создания достоверной картины. Чуть позже сообщу подробности", - написал в своём Instagram-аккаунте Дамир Юсупов.

Напомним, что этим событиям был посвящён документальный фильм, который вышел на Первом канале в начале 2020 года. Кинокартина получила название "Дамир вашему дому". Командир воздушного судна "Уральских авиалиний" дал эксклюзивное интервью, показал детские фотографии, а также представил свою семью. Телевизионщики показали пассажиров того рейса. Одной из участниц съёмок стала женщина, которая решила преодолеть страх перед полётами, подняв в небо легкомоторный самолёт с инструктором.

Лётчик Дамир Юсупов прославился на всю страну 15 августа 2019 года, когда спас со своим экипажем жизни более 200 пассажиров самолёта Airbus A321 рейса Москва - Симферополь, совершив аварийную посадку в Подмосковье. Благодаря отважным действиям пилотов в результате происшествия никто не погиб. Глава государства своим указом присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

В этом году ходили слухи о возможном участии Дамира Юсупова в выборах в Госдуму, однако они не подтвердились. Сам он заявлял, что хочет летать, а участие в политике - для него под вопросом. Этим летом стало известно, что лётчик-герой вошёл в состав Общественной палаты Свердловской области.

Сюжет

Жёсткая посадка самолёта "Уральских авиалиний" в Подмосковье
Утром 15 августа самолёт "Уральских авиалиний" совершил жёсткую посадку в Подмосковье.

Областная газета Свердловской области

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