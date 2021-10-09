Смертность в Свердловской области выросла на 56,5%

За январь-август не стало 47 тысяч жителей региона, по данным Росстата. Фото: Павел Ворожцов

За один месяц в Свердловской области скончались 7 648 человек. Это на 56,5% больше к августу 2020 года. У 2 365 скончавшихся за последний летний месяц свердловчан был подтверждён коронавирус.

За январь-август не стало 47 тысяч жителей региона, по данным Росстата. Это на 14,5% больше к тому же периоду прошлого года. Родились 28,6 тысячи детей (-2% к январю-августу 2020 года), в том числе 3 954 человека за август (-1%).

Естественная убыль населения в 2021 году составила уже 18 387. Напомним, что на начало 2021 года численность населения в Свердловской области составляла 4 млн 292 тысячи человек.

На Среднем Урале самый высокий показатель естественной убыли за январь-август населения среди регионов УрФО. Естественный прирост населения наблюдается по-прежнему в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Естественная убыль - таже в Челябинской (- 12 904) и Курганской (-5 274) областях.

Добавим, что в России в августе зафиксирована смерть 208 237 человек, в том числе 43 570 пациентов с коронавирусом. На свет появились 125 357 младенцев.