Евгений Куйвашев поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

10 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в России отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Жителей Свердловской области с этим праздником поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

Он поблагодарил всех причастных к этому дню и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также дальнейших успехов в работе на благо региона и страны.

"Мы прочно удерживаем позиции в числе лидеров России по производству молока, картофеля и яиц. Уральская продукция востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В минувшем году экспорт сельхозпродукции превысил 105 миллионов долларов, по итогам этого года мы рассчитываем ещё прирасти", - отмечает губернатор.

По его словам, успехи сельского хозяйства во многом обусловлены государственной поддержкой. Так, в 2020 года на развитие АПК было направлено около 4 млрд рублей, из которых около 80% - деньги областного бюджета.

Кроме того, грантовую поддержку получили 17 начинающих фермеров, пять крестьянских хозяйств и три сельскохозяйственных потребительских кооператива. Глава региона уточняет, что такие меры позволяют планомерно увеличивать объём фермерской продукции, создавать новые рабочие места, обеспечивать рост доходов уральцев.

По случаю праздника к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности также обратилась председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина. "Пусть природа будет благосклонна к вашим полям, а урожаи из года в год превосходят самые смелые ожидания", - пожелала она.

С полными текстами поздравлений можно ознакомиться в номере "Областной газеты" за 9 октября.

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