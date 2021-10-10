Владимир Путин: аграрный сектор – один из флагманов нашей экономики

"Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, всего самого доброго", - Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.

В своём обращении глава государства отметил, что аграрный сектор один из флагманов нашей экономики, который активно развивается.

"Благодаря вашей ответственной, напряжённой работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая – как по зерновым, так и по другим культурам – и уверенно держим эти позиции... Они достигнуты, несмотря на сложное, засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию", – передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

По словам Президента, позитивная тенденция также отмечается в животноводстве, где год за годом увеличиваются объёмы производства мясных и молочных продуктов. Перспективы быстрого роста демонстрируют и виноградарство, садоводство, производство органической продукции.

"Агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим отечественным традициям, активно внедряет передовые технологии. Его продукция конкурентоспособна и на внутреннем, и на внешнем рынке", – заявил Владимир Путин, поблагодарив работников сельского хозяйства за честный труд и, пожелав им всего самого доброго.

Премьер-министр Михаил Мишустин также обратился к россиянам, отмечающим сегодняшний праздник. "Уверен, что любовь к родной земле, компетентность и целеустремлённость помогут вам решить все задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом страны, добиться новых успехов", – сказал он.

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