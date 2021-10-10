В России зафиксировано ещё 28 647 случаев COVID-19

За последние сутки в стране проведено 584 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов.

За последние сутки в России выявили 28 647 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 7 775 365 заболевших.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве – 4 610. Свердловская область находится на восьмой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 558 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 858 119 жителей страны, в том числе 17 274 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 216 415 россиян. За последние сутки зафиксировано 962 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 196,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 584 тысячи – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 1 451 346 человек.