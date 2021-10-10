В Екатеринбурге вынесен приговор мужчинам, продававшим алкоголь с токсичными микропримесями

Алкоголь с токсическими микропримесями изъяли у двух жителей Берёзовского. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении 51-летнего жителя Берёзовского и его 22-летнего сына. Они реализовывали опасную алкогольную продукцию.

Согласно заключению эксперта, в алкоголе содержались токсичные микропримеси, в том числе ацетальдегид, метанол, этилацетат, гексанол, фенилэтанол. Данная продукция представляла опасность при употреблении её внутрь.

Следствием и судом было установлено, что немаркированные бутылки с якобы текилой, бренди, водкой, коньяком, ромом, виски подсудимые хранили и продавали частным лицам в период с 2018 года по август 2020 года. Помимо отсутствия маркировки, на этикетках не были указаны даты розлива, состав продукции и производитель. Стоимость незаконно хранившегося у мужчин алкоголя, в общей сложности, составила свыше 4 млн рублей.

Отец с сыном признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п."а","б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершённые группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и п."а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Приговором суда старшему подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тыс. рублей. Младшему – в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 130 тыс. рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Добавим, как ранее сообщала "Областная газета", в Оренбургской области десятки человек отравились метанолом в суррогатном алкоголе. По уточнённым данным Минздрава РФ, медики продолжают спасать жизни людей. К настоящему моменту 32 человека скончались, ещё 25 пациентов находятся в стационарах.