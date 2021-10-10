В Свердловской области ожидаются дожди с мокрым снегом

В Екатеринбурге тоже ожидается небольшой снег. Фото: Алексей Кунилов.

Уральские синоптики дали прогноз на начало недели. В понедельник и вторник в Свердловской области пройдут дожди с мокрый снегом.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 11 октября столбики термометров опустятся до -1...-6ºС. Днём станет немного теплее - +4...+9ºС.

В последующие двое суток, 12 и 13 октября, температура воздуха будет совпадать. Ночью - до +2...+7ºС, при прояснении до -3ºС, а днём - до +9...+14ºС. В среду синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

В Екатеринбурге в понедельник ожидается +7...+9ºС, в два последующих дня +12...+14ºС. Осадки тоже будут. Напомним, первый снег в уральской столице пошёл 3 октября.

Ранее свердловских водителей призвали начать готовиться к зиме. В ГИБДД напомнили о необходимости смены резины.