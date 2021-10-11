Темы дня

Общество
11 октября 2021, 11:17

Конверт в честь 85-летия Уралвагонзавода вышел в почтовое обращение

конверт

Конверты предназначены для отправки простого письма в любую точку страны. Фото: пресс-служба УФПС Свердловской области АО «Почта России».

Сегодня, 11 октября, Уралвагонзавод отмечает 85-летие со дня открытия. К юбилею нижнетагильского танкостроительного предприятия тиражом миллион экземпляров выпустили конверты с литерой «А».

На них изображён единственный в мире танк третьего послевоенного поколения – Т-14 на платформе «Армата». Кроме того, представлены шесть госнаград Уралвагонзавода советского периода, сообщает пресс-служба УФПС Свердловской области АО «Почта России».

Конверты уже поступили в почтовые отделения Нижнего Тагила и других городов Свердловской области. Их также планируют направить по российским регионам. Уточняется, что конверты с литерой «А» предназначены для отправки простого письма в любую точку страны. Его также можно отправить за границу, но для этого потребуются дополнительные марки.

Напомним, в августе в обращение вышли четыре вида почтовых марок, посвящённых танкам, которые выпускал Уралвагонзавод – Т-34-76, Т-54, Т-72Б3, Т-90М «Прорыв». Они стали частью серии «История отечественного танкостроения». Тираж марок номиналом 24 рубля составил 104 тысячи штук.

Добавим, в сентябре Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива Уралвагонзавода почётным знаком РФ "За успехи в труде". Предприятие стало первым, кто удостоился этой награды.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.10.2021, 12:10 / Общество
Из-за сильного запаха гари Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в Екатеринбурге
11.10.2021, 12:00 / Общество
По миллиону рублей получат семьи погибших в крушении L-410 в Татарстане
11.10.2021, 11:48 / Общество
Свердловский центр медицины катастроф получил премию за развитие санитарной авиации
11.10.2021, 11:17 / Общество
Конверт в честь 85-летия Уралвагонзавода вышел в почтовое обращение
11.10.2021, 10:15 / Общество
На Камчатке приостановили поиски пропавшего альпиниста