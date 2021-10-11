Темы дня

Общество
11 октября 2021, 13:31

Россия приостановила ввоз ряда продуктов с ГМО из Китая

продуктовый магазин

Ропотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль и контроль за указанной продукцией. Фото: Галина Соловьёва.

В Россию приостановлен ввоз некоторых продуктов, произведённых в Китайской Народной Республике. Ограничения стартовали с сегодняшнего дня и продлятся до особого распоряжения.

По данным Роспотребнадзора, запрет на ввоз коснулся кукурузной лапши и вермишели, чипсов, а также яиц с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри. В данных товарах специалисты обнаружили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве более 0,9%.

"Содержание запрещённых компонентов в некоторых образцах превышено в 5 раз. На маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пищевую продукцию перестали завозить на территорию РФ, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.10.2021, 15:11 / Общество
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2021 года
11.10.2021, 14:48 / Общество
Прокуратура проверит информацию о нападении обезьяны на 5-летнего ребёнка в Нижнетагильском цирке
11.10.2021, 14:03 / Общество
Свердловчанин с первого раза выиграл в лотерею почти 2,4 миллиона
11.10.2021, 13:55 / Спорт
Бывшая баскетболистка "УГМК" стала величайшим игроком женской NBA
11.10.2021, 13:38 / Общество
В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 29 409 человек