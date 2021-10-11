Россия приостановила ввоз ряда продуктов с ГМО из Китая

Ропотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль и контроль за указанной продукцией. Фото: Галина Соловьёва.

В Россию приостановлен ввоз некоторых продуктов, произведённых в Китайской Народной Республике. Ограничения стартовали с сегодняшнего дня и продлятся до особого распоряжения.

По данным Роспотребнадзора, запрет на ввоз коснулся кукурузной лапши и вермишели, чипсов, а также яиц с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри. В данных товарах специалисты обнаружили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве более 0,9%.

"Содержание запрещённых компонентов в некоторых образцах превышено в 5 раз. На маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пищевую продукцию перестали завозить на территорию РФ, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения.