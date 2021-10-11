По миллиону рублей получат семьи погибших в крушении L-410 в Татарстане

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ в оперативном порядке произведёт выплаты. Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе 10 октября в Мензелинском муниципальном районе Татарстана окажут помощь. Соответствующее постановление подписано Правительством Республики.

Семьям погибших выплат по миллиону рублей. Кроме того, власти готовы организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения.

Пострадавшие получат по 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Президента Республики Татарстан. Отмечается, что выплаты в оперативном порядке произведёт Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Напомним, инцидент произошёл утром 10 октября в Мензелинском муниципальном районе. На высоте 70 метров пилоты самолёта L-410 доложили об отказе одного из двигателей и попросили вынужденную посадку.

В результате крушения самолёта 16 человек погибли (гости из соседних республик, а также татарстанцы), ещё 6 имеют серьёзные повреждения. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим.

В связи с гибелью людей в авиакатастрофе 11 октября объявили днём траура в Татарстане. Сегодня на всей территории Республики будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям и организациям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

По данным ТАСС ДОСААФ России приостановило все полёты самолётов типа L-410 до окончания расследования причин крушения воздушного судна в Татарстане.