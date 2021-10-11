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11 октября 2021, 14:03

Свердловчанин с первого раза выиграл в лотерею почти 2,4 миллиона

победитель лотереи

На выигранные средства свердловчанин планирует отремонтировать дом. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителя.

Житель Свердловской области Станислав Мальцев стал лотерейным миллионером. Мужчина впервые участвовал в розыгрыше и выиграл суперприз в размере 2 391 144 рублей.

Мужчина приобрёл всего один билет за 40 рублей. Испытать удачу он решил в 11530-м тираже "Спортлото "5 из 36", по итогам которого стал обладателем суперприза, рассказали в пресс-службе "Столото".

"Мне сначала показалось, что я увидел 2 тысячи рублей. Когда осознал размер выигрыша, конечно, не поверил и долго думал, что это шутка какая-то!" - вспоминает Станислав. На выигранные средства свердловчанин планирует отремонтировать дом.

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Областная газета Свердловской области

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