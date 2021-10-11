Держателями единой социальной карты стали 100 тысяч свердловчан

Держателями карт являются чуть более 2% населения Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

100 тысяч жителей Свердловской области оформили единую социальную карту (ЕСК) «Уралочка». Изначально предполагалось, что такой результат будет достигнут только к концу года.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, с начала 2021 года в регионе было выпущено 100 тысяч таких карт. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году, когда был дан старт проекту.

Уточняется, что сейчас владельцы единых социальных карт могут пользоваться целым рядом финансовых и нефинансовых сервисов: банковскими, транспортными, социально-идентификационными. Также ЕСК можно использовать в качестве пропуска в учебные учреждения. О том, какие функции были запланированы, но так и не заработали ранее рассказывала «Областная газета».

«Уралочка» выпускается на базе национальной платёжной системы «Мир» в двух видах. Первый – с платёжным сервисом. По сути, это та же банковская карта, но, предъявляя её, можно получить скидки, бонусы и кешбэк в ряде магазинов и компаний (список). На неё же поступают все льготы и пособия. Второй вариант карты – нефинансовый, он выполняет функции проездного в общественном транспорте и даёт те же самые «плюшки» при её предъявлении в магазинах-партнёрах, что и карта с платёжным сервисом. Оформить ЕСК можно в более чем 500 точках на территории региона: в отделениях банков и почтовой связи, МФЦ и точках выдачи нефинансовых карт.

Добавим, держателями карт являются чуть более 2% населения региона. По словам замминистра социальной политики Свердловской области Алексея Сабитова, большая часть пользователей ЕСК – те, кто получает какие-то региональные выплаты, так как к этому обязывает свердловское законодательство.

Кстати, на реализацию проекта «Единая социальная карта Свердловской области» было выделено 30 млн рублей.

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