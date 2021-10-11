Темы дня

Общество
11 октября 2021, 16:55

Держателями единой социальной карты стали 100 тысяч свердловчан

Единая социальная карта

Держателями карт являются чуть более 2% населения Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

100 тысяч жителей Свердловской области оформили единую социальную карту (ЕСК) «Уралочка». Изначально предполагалось, что такой результат будет достигнут только к концу года.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, с начала 2021 года в регионе было выпущено 100 тысяч таких карт. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году, когда был дан старт проекту.

Уточняется, что сейчас владельцы единых социальных карт могут пользоваться целым рядом финансовых и нефинансовых сервисов: банковскими, транспортными, социально-идентификационными. Также ЕСК можно использовать в качестве пропуска в учебные учреждения. О том, какие функции были запланированы, но так и не заработали ранее рассказывала «Областная газета».

«Уралочка» выпускается на базе национальной платёжной системы «Мир» в двух видах. Первый – с платёжным сервисом. По сути, это та же банковская карта, но, предъявляя её, можно получить скидки, бонусы и кешбэк в ряде магазинов и компаний (список). На неё же поступают все льготы и пособия. Второй вариант карты – нефинансовый, он выполняет функции проездного в общественном транспорте и даёт те же самые «плюшки» при её предъявлении в магазинах-партнёрах, что и карта с платёжным сервисом.

Оформить ЕСК можно в более чем 500 точках на территории региона: в отделениях банков и почтовой связи, МФЦ и точках выдачи нефинансовых карт.

Добавим, держателями карт являются чуть более 2% населения региона. По словам замминистра социальной политики Свердловской области Алексея Сабитова, большая часть пользователей ЕСК – те, кто получает какие-то региональные выплаты, так как к этому обязывает свердловское законодательство.

Кстати, на реализацию проекта «Единая социальная карта Свердловской области» было выделено 30 млн рублей.

Читайте также:

В Екатеринбурге социальная карта позволит получить детское питание и льготные лекарства.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.10.2021, 17:40 / Общество
В СУНЦ УрФУ пройдёт эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании
11.10.2021, 17:25 / Политика
Новым канцлером Австрии назначили Александера Шалленберга
11.10.2021, 16:55 / Общество
Держателями единой социальной карты стали 100 тысяч свердловчан
11.10.2021, 16:50 / Общество
Правительство России упростило подключение садовых участков к электричеству
11.10.2021, 16:43 / Общество
В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников свердловского Управления Роспотребнадзора