Ледовый городок в Краснотурьинске украсят герои сказок Пушкина

Большая горка будет выполнена в виде головы богатыря. Фото: проект, пресс-служба администрации муниципалитета.

В Краснотурьинске определились с темой ледового городка на сезон 2021/2022. Выбор сделан в пользу сказок Александра Пушкина.

На центральной площади города появятся хрустальный домик с белкой, грызущей орешки, Баба-яга в ступе и избушка на курьих ножках. Не обойдётся и без Деда Мороза со Снегурочкой. Эскизы ледяных скульптур уже готовы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Для развлечения посетителей на площадке появятся ледяная чаша, лабиринт и горки. Большая горка будет выполнена в виде головы богатыря. Также для любителей красивых снимков установят фотозону - ротонду изо льда с подсветкой.

На строительство новогодней площадки, как и в прошлом году, из городского бюджета выделят почти 2,3 миллиона рублей. Открытие городка запланировано на 25 декабря.

Ранее "Областная газета" писала, что темой ледового городка в Екатеринбурге станет "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На создание сказочной площадки из местного бюджета готовы выделить 24,3 миллиона рублей. Открытие должно состояться 29 декабря.

Читайте также:

В Нижнем Тагиле утвердили концепцию ледового городка-2022.