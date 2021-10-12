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Общество
12 октября 2021, 05:55

Новые депутаты муниципальных дум, смог над городом, дорога в «Надеждинский» и итоги сезона в мотоспорте: главное в номере за 12 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Знакомим вас со свежим номером «Областной газеты».

На фоне избирательной кампании в российскую Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области выборы муниципальных депутатов остались в стороне. А между тем нынче определились составы 35 новых местных дум, 568 народных избранников получили мандаты. Политический расклад вышел очень интересным. Рассказываем об этом в главном материале нового номера.

Смог над Екатеринбургом может продержаться всю неделю. С самого утра новой недели Екатеринбург затянуло дымом. На едкий запах начали жаловаться жители Солнечного, Академического и Широкой Речки, но потом он стал ощущаться и в других районах, в том числе в центре города.

Жители Серова бьются за дороги в новом микрорайоне. Накануне последнего, сентябрьского визита в Серов губернатор Евгений Куйвашев в своём Инстаграм попросил подписчиков сообщить о самых наболевших проблемах города. Сразу несколько жителей написали о том, как бьются за отсыпку дорог в развивающемся микрорайоне «Надеждинский».

Вот и лето прошло…У мотоспортсменов. В мотоциклетном спорте официально завершился летний сезон 2020/2021. Финишная черта была подведена в минувшие выходные в Краснодаре, где прошли заключительные гонки чемпионата и первенства России по суперкроссу. У наших гонщиков первые места во всех четырёх классах мотоциклов.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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