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12 октября 2021, 10:51

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ проводят учения у ДИВСа

ФСБшники и собака

ФСБ проводят антитеррористические учения. Фото: Александр Исаков

Сотрудники ФСБ 12 октября в Екатеринбурге проводят антитеррористические учения. Тренировка пройдёт на территории рядом с ДИВСом.

Мероприятия проходят до 12:00. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Антитеррористические учения проводятся в рамках подготовки к обеспечению безопасности важных спортивных и общественно-политических мероприятий. В тренировке примут участие правоохранительные органы, органы исполнительной власти, представители администрации спортивного объекта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учения не повлияют на организацию работы станции метро "Динамо". Жителей города просят отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие, а также выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений.

Напомним, ДИВС в 2022 году станет местом проведения ЧМ по волейболу. В Екатеринбург приедут команды из Италии, Канады, Турции и Китая.

Областная газета Свердловской области

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