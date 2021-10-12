Скончался первый официальный представитель СК РФ, уроженец Урала Владимир Маркин

Во вторник, 12 октября, на 65-м году жизни скончался официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Он был уроженцем Челябинска.
О смерти Владимира Маркина сообщается в официальной группе СК РФ "ВКонтакте".
"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации, член Общественного совета при СК России генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжёлая утрата для всех нас", - говорится в сообщении.
Маркина называют яркой, харизматичной личностью и журналистом высокого класса. По словам коллег, он всегда отвечал на попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа.
"Благодаря его неординарным решениям, грамотному подходу и прогрессивным взглядам Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности", - отмечается в сообщении СК РФ.
Досье
Владимир Маркин родился в Челябинске в 1956 году. В 1985 году он окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, после чего вернулся в родной город и около года работал в газете "Вечерний Челябинск". В 1986 год переехал жить в Москву и устроился на Всесоюзное радио, где вёл передачи "Время, события, люди" и "Человек и закон". В 1991 году перешёл на работу в Центральное телевидение СССР, а затем во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК). Он был автором и ведущим ток-шоу "Карьера" на РТР.
На рубеже 1990-х - 2000 годов Владимир Маркин занимал должность замминистра печати и информации Московской области. До 2007 года он работал директором по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий, затем Маркин перешёл на работу в пресс-службу следственных органов. До 2016 года он работал в ПАО "РусГидро", где курировал вопросы взаимодействия со средствами массовой информации, органами власти и управление административно-хозяйственным комплексом.