Скончался первый официальный представитель СК РФ, уроженец Урала Владимир Маркин

Владимир Маркин родился в Челябинске в 1956 году. Фото: группа СК РФ "ВКонтакте".

Во вторник, 12 октября, на 65-м году жизни скончался официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Он был уроженцем Челябинска.

О смерти Владимира Маркина сообщается в официальной группе СК РФ "ВКонтакте".

"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации, член Общественного совета при СК России генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжёлая утрата для всех нас", - говорится в сообщении.

Маркина называют яркой, харизматичной личностью и журналистом высокого класса. По словам коллег, он всегда отвечал на попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа.

"Благодаря его неординарным решениям, грамотному подходу и прогрессивным взглядам Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности", - отмечается в сообщении СК РФ.