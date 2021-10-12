Общественники из Екатеринбурга разработали интерактивную карту с изменениями генплана

По карте можно сравнить текущий генплан с новым, изменённым планом развития Екатеринбурга. Фото: интерактивная карта, разработанная сообществом "Мирные жители"

Общественное движение "Мирные жители" создало интерактивную карту, на которой отмечены все изменения, вносимые в Генеральный план развития города. Любой желающий может посмотреть их на сайте сообщества.

На карте отражены зоны застройки, объекты образования, культуры и искусства, здравоохранения, транспортной инфраструктуры. По ней можно сравнить текущий генплан с новым, изменённым планом развития Екатеринбурга. Сейчас общественные обсуждения по внесению изменений в генплан до 2025 года и разработке генплана до 2045 года проводит мэрия столицы Урала. Жители могут вносить предложения до 19 октября.

"Поскольку первый этап предполагал лишь технические изменения генплана до 2025 года, такие как отображение на схеме объектов местного значения (ОМЗ), широкое публичное обсуждение с горожанами и экспертами не проводилось. Однако после публикации материалов оказалось, что генплан не только приводится в соответствие с законодательством, но и в него вносится множество фактических изменений: меняются функциональные зоны, многие изменения переносятся в генплан из правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые утверждены с нарушением текущего генплана", - рассказали общественники.