ФАС нашла нарушения в закупке на реконструкцию цирка в Екатеринбурге

Здание цирка несколько лет назад уже реконструировали. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге определили подрядчика, который займётся реконструкцией здания цирка. Тендер выиграла московская компания. В то же время ФАС нашла нарушения закона о контрактной системе в закупке.

Реконструкцией займётся ООО "Равелин". Стоимость контракта составляет 2 млрд 250 млн 190 тыс. 150 рублей. Об этом следует из информации на сайте госзакупок.

Компания "Атомстройкомплекс" подала на закупку жалобу в ФАС. Застройщик считает, что начальная цена была сформирована неправильно. Компания отмечает, что в документации нет формы для подачи заявки в соответствии с требованиями закупочной документации, а общая площадь здания указана неправильно.

ФАС рассмотрела жалобу и решила, что она необоснованная. Тем не менее, в действиях заказчика (Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства") нашли нарушение закона о контрактной системе. Антимонопольная служба выдала предписание, теперь компания, которая занималась закупкой, должна устранить все нарушения. ФАС будет рассматривать вопрос о возбуждении административных дел.

Напомним, изначально на реконструкцию екатеринбургского цирка были готовы выделить 2 млрд 458 млн рублей, но затем сумму сократили.