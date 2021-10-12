Владимир Путин предложил индексировать маткапитал на размер фактической инфляции с 2022 года

Как сообщалось ранее, в 2022 году размер маткапитала на первого ребёнка должен составить 503 237 рублей. Фото: Александр Зайцев.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с депутатами восьмого созыва Государственной думы. В ходе выступления глава государства предложил изменить подход к индексации материнского капитала.

Российский лидер считает, что маткапитал должен индексироваться на величину фактической, а не прогнозируемой инфляции.

"Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", - передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

Как сообщалось ранее, в 2022 году размер маткапитала на первого ребёнка должен составить 503 237 рублей, на второго ребёнка - 665 009 рублей. Размер доплаты при рождении второго малыша будет ежегодно увеличиваться.

К слову, в 2021 году материнский капитал был проиндексирован на 3,7%. На первого ребёнка свердловские мамы получают 483 881 рубль, на двух детей - 639 431 рубль. По сравнению с 2020 годом маткапитал в Свердловской области увеличился на 17 тысяч и на 22,8 тысячи рублей на первого ребёнка и двух детей соответственно.

Добавим, что во вторник, 12 октября, открылось первое пленарное заседание Государственной думы РФ VIII созыва.