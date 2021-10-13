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Общество
13 октября 2021, 05:55

Туманные перспективы Харитоновского парка, особое образование и очередная победа сборной России по футболу: главное в номере за 13 октября

Доброе утро! Знакомим вас со свежим выпуском «Областной газеты».

Пять лет назад екатеринбуржцам пообещали восстановить старейший в городе парк – Харитоновский. Эту новость подхватили все уральские СМИ. Исторический облик парка пообещали вернуть сначала к 2021 году, затем – к 300-летию города. С оговоркой – при наличии финансирования. Но чуда не произошло. «Облгазета» попыталась выяснить, почему так получилось и стоит ли в ближайшее время ждать перемен.

Госдума VIII созыва приступила к работе. На первом заседании 12 октября депутаты избрали председателя Госдумы и его заместителей, зарегистрировали фракции, утвердили составы думских комитетов и комиссий.

На Среднем Урале утвердили порядок получения общего образования лицами с интеллектуальными нарушениями в общеобразовательных школах региона. Соответствующий приказ министерства образования и молодёжной политики Свердловской области опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. «ОГ» выяснила, как обучение умственно отсталых ребят в обычных школах планируют осуществлять на практике, и насколько хороша эта идея.

Сборная России по футболу одержала ещё одну победу в отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре. После домашней победы над Словакией (1:0) подопечные Валерия Карпина обыграли в важнейшем матче Словению – 2:1. Таким образом, национальная команда не проигрывает с новым тренером уже пятый матч подряд.

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