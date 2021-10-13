Средний Урал получил 500 квот на временное проживание иностранцев в 2022 году

На Уральский федеральный округ выделено 1 385 квот против 2 500 в этом году. Фото: Галина Соловьёва.

В 2022 году Свердловская область сможет принять 500 иностранцев, желающих получить разрешение на временное проживание на территории РФ. В этом году такая квота составляет 800 разрешений.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. На всю страну выделено 18 955 квот, что на 20 370 меньше, чем в 2021 году. При этом есть резерв квоты - 5 685 разрешений.

На Уральский федеральный округ выделено 1 385 квот против 2 500 в этом году. Свердловская область снова получит больше всего таких разрешений. Меньше всего на проживание в УрФО выделено Курганской области - 75 квот (в два раза меньше, чем в 2021 году).

постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации Фото: документ

Ранее "Областная газета" рассказывала, что на Среднем Урале началась бесплатная вакцинация иностранцев от COVID-19.