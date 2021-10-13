Темы дня

Общество
13 октября 2021, 09:57

Средний Урал получил 500 квот на временное проживание иностранцев в 2022 году

дорожный рабочий

На Уральский федеральный округ выделено 1 385 квот против 2 500 в этом году. Фото: Галина Соловьёва.

В 2022 году Свердловская область сможет принять 500 иностранцев, желающих получить разрешение на временное проживание на территории РФ. В этом году такая квота составляет 800 разрешений.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. На всю страну выделено 18 955 квот, что на 20 370 меньше, чем в 2021 году. При этом есть резерв квоты - 5 685 разрешений.

На Уральский федеральный округ выделено 1 385 квот против 2 500 в этом году. Свердловская область снова получит больше всего таких разрешений. Меньше всего на проживание в УрФО выделено Курганской области - 75 квот (в два раза меньше, чем в 2021 году).

постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации Фото: документ

Ранее "Областная газета" рассказывала, что на Среднем Урале началась бесплатная вакцинация иностранцев от COVID-19.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.10.2021, 12:58 / Общество
Площадь тления торфяников на юге Екатеринбурга снизилась до 5,4 га
13.10.2021, 12:45 / Общество
В Нижнем Тагиле представили эскиз нового фасада здания ГДДЮТ
13.10.2021, 12:42 / Общество
Росприроднадзор организовал проверку "Рефтинской" птицефабрики
13.10.2021, 12:09 / Общество
В ноябре россиян ждут четыре выходных подряд
13.10.2021, 11:26 / Общество
Официально: Евгений Куйвашев подписал указ о введении QR-кодов на Среднем Урале