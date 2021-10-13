Темы дня

Общество
13 октября 2021, 12:09

В ноябре россиян ждут четыре выходных подряд

развлечение в выходной

В длинные выходные можно посвятить себя путешествиям. Фото: Галина Соловьёва.

Первая неделя ноября станет сокращённой. Россиян ждут три рабочих дня и четыре выходных.

Поскольку День народного единства, отмечающийся 4 ноября, в этом году выпадает на четверг (в прошлый раз была среда), нерабочей становится и пятница. Далее следуют суббота и воскресенье. Таким образом, граждане смогут отдохнуть четыре дня подряд. Также не стоит забывать, что предпраздничный день сократится на час.

У россиян, запланировавших отпуск на начало следующего месяца он увеличится на день. "По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день", - рассказала "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв. Он также отметил, что порядок и условия выплат за работу в неурочное время должны быть прописаны в служебном контракте.

Напомним, есть службы, работающие и в праздничные, и в выходные дни. Речь идёт об аварийных службах, бригадах "скорой помощи", полиции, врачах, пожарных, а также работниках предприятий непрерывного производства.

Следующим и последнем праздничным выходным в 2021 году станет 31 декабря

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.10.2021, 12:58 / Общество
Площадь тления торфяников на юге Екатеринбурга снизилась до 5,4 га
13.10.2021, 12:45 / Общество
В Нижнем Тагиле представили эскиз нового фасада здания ГДДЮТ
13.10.2021, 12:42 / Общество
Росприроднадзор организовал проверку "Рефтинской" птицефабрики
13.10.2021, 12:09 / Общество
В ноябре россиян ждут четыре выходных подряд
13.10.2021, 11:26 / Общество
Официально: Евгений Куйвашев подписал указ о введении QR-кодов на Среднем Урале