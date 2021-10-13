Росприроднадзор организовал проверку "Рефтинской" птицефабрики

Птицефабрика "Рефтинская" в основном работает с курицей. Фото: Павел Ворожцов

Росприроднадзор проводит проверки предприятий в городах России. В Свердловской области они выбрали птицефабрику "Рефтинскую".

Сотрудники Росприроднадзора уже отобрали пробы промышленных выбросов. Об этом сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в Instagram.

Ранее Росприроднадзор уже выяснял, что предприятие нанесло ущерб природе на 287,8 млн рублей неправильным складированием отходов. Ведомство включило посёлок городского типа Рефтинский в рейтинг основных городов-загрязнителей. Он расположился на пятой строчке. За год Рефтинский выбрасывает в воздух 230 тысяч тонн вредных веществ.

Напомним, власти региона выставили птицефабрику на аукцион. Начальная цена продажи предприятия была 2,5 млрд рублей. Аукцион намечался на 10 сентября, но на него никто не заявился.