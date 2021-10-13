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Общество
13 октября 2021, 14:27

Из-за ярмарки выходного дня на главной площади Екатеринбурга закроют парковку

ярмарка в Екатеринбурге

Гости смогут отведать свежий пекарский хлеб, вкуснейшие блинчики и пироги, ароматный чай. Фото: Павел Ворожцов.

В конце недели в центре Екатеринбурга развернётся традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка, расположенная на площади 1905 года, будет недоступна для автомобилистов c 00:00 16 октября до 19:00 17 октября.

На ярмарку гостей ждут в оба дня с 9:00 до 17:00. Посетителям предложат приобрести овощи и фрукты, молочные продукты, мясные деликатесы, а также сладости и мёд. Кроме того, на прилавках появятся тёплые вещи: жилеты, кофты, варежки, носки, шапки и многое другое. Также будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства.

Горожане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге ближайшего ТЦ, напоминает пресс-служба мэрии.

Позже "Облгазета" опубликует традиционный список всех ярмарочных площадок в свердловских муниципалитетах.

Областная газета Свердловской области

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