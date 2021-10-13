Екатеринбург, Берёзовский и Нижний Тагил: список ярмарочных площадок в регионе на 15-17 октября Нина Георгиева

В Екатеринбурге посетителям предложат приобрести овощи и фрукты, молочные продукты, мясные деликатесы, а также сладости и мёд. Фото: Павел Ворожцов.