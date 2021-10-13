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Общество
13 октября 2021, 15:33

Екатеринбург, Берёзовский и Нижний Тагил: список ярмарочных площадок в регионе на 15-17 октября

ярмарка

В Екатеринбурге посетителям предложат приобрести овощи и фрукты, молочные продукты, мясные деликатесы, а также сладости и мёд. Фото: Павел Ворожцов.

15-17 октября жители и гости Свердловской области смогут побывать на универсальных и сельскохозяйственных ярмарках. Торговые ряды появятся в 18 муниципалитетах региона.

Новый список выглядит следующим образом:

  • Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (16 октября с 9:00 до 17:00);
  • Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (16 и 17 октября с 9:00 до 17:00);
  • Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);
  • Качканар – сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (15-17 октября);
  • посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);
  • Кировград – сельскохозяйственные ярмарки "Золотая осень" и "Дары лета" на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября);
  • Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);
  • Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (16 октября);
  • Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);
  • Кушва – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" на ул. Союзов и ул. Станционной (15-17 октября);
  • посёлок Баранчинский – универсальная ярмарка в районе передвижных торговых прилавков по ул. Победы (17 октября);
  • Нижний Тагил – сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" у МБУ Дворец культуры "Юбилейный" (15 октября с 10:00 до 19:00);
  • посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (16 и 17 октября);
  • Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (16 октября с 9:00 до 17:00);
  • село Сосновское – универсальная ярмарка "Покровская" рядом с Домом культуры на ул. Мира (16 октября с 12:00 до 16:00);
  • село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (17 октября с 11:00 до 15:00);
  • Реж – универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (17 октября);
  • Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Ближе к выходным некоторые администрации муниципалитетов публикуют дополнительную информацию.

Областная газета Свердловской области

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