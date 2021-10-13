В Екатеринбурге открыли памятник татарскому поэту Мусе Джалилю

аместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев отметил, что в 2022 году памятник поэту появится ещё и в Серове. Фото: Алексей Кунилов.

В сквере Дружбы народов уральской столицы 13 октября состоялось торжественное открытие памятника татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев отметил, что в 2022 году памятник поэту появится ещё и в Серове.

В мероприятии, помимо Василя Шайхразиева, участвовали также Герой России, лётчик Дамир Юсупов, министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений региона Фарух Мирзоев.

Фото: Алексей Кунилов

По мнению Юрия Биктуганова памятник Мусе Джалилю является символом вечной дружбы Среднего Урала с Республикой Татарстан. В свою очередь Дамир Юсупов отметил важность знания истории и почитания памяти предков.

"До войны этот обычный парень – талантливый парень – писал стихи, романы про молодёжь, про Родину, про природу, про родной край. Когда началась война Муса Джалиль, как все мужчины, пошёл воевать. Героически приближал победу нашей страны в этой войне. Важно, чтобы не забывалась наша история, чтобы мы чтили наших предков за их подвиги", – передаёт слова лётчика департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, что 13 сентября на Среднем Урале проходит День татарской культуры, в рамках которого состоится круглый стол, посвящённый вкладу уральских татар в Великой Отечественной войне, и театрализованный концерт "Жизнь моя песней звучала в народе…", посвящённый творчеству Мусы Джалиля в театре балета "Щелкунчик".

Фарух Мирзоев напомнил, что в Свердловской области живут представители 160 народов, а также поблагодарил главу региона Евгения Куйвашева за внимание, которое он уделяет межнациональным отношениям.