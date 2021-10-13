В Екатеринбурге продают памятник культурного наследия "Дом М.И. Маева" на Тургенева

Начальная стоимость дома на Тургенева 8 миллионов рублей. Фото: Google Maps.

В Екатеринбурге на аукцион выставили памятник культурного наследия "Дом М.И. Маева". Начальная стоимость дома на Тургенева 8 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте МУГИСО. Пямятник культурного наследия регионального значения располагается по адресу ул. Тургенева, 20-22. Начальная стоимость лота оценивается в 8 миллионов рублей, шаг аукциона составляет 400 000 рублей.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 1, 6 млн рублей. Заявки на участие принимают до 12 ноября. Сам аукцион пройдёт 17 ноября.

Напомним, мэрия Екатеринбурга продаёт усадьбу XIX века за 145 миллионов рублей.