На 85-м году жизни скончался первый директор Чернобыльской АЭС

26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: страница "Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" в Facebook.

13 октября умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он руководил атомной электростанцией во время катастрофы в 1986 году.

"Сегодня на 85-м году скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится на странице "Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" в Facebook.

Виктор Брюханов был назначен на Чернобыльскую атомную электростанцию в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, а затем, до апреля 1986 года, эксплуатацию станции. После катастрофы Брюханова отстранили от руководства. В июле 1988 года он был приговорён к десяти годам лишения свободы. Но через пять лет его досрочно освободили.

Напомним, что 26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

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