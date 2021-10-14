Темы дня

Общество
14 октября 2021, 10:51

На 85-м году жизни скончался первый директор Чернобыльской АЭС

  Ксения Лязер
26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: страница "Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" в Facebook.

26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: страница "Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" в Facebook.

13 октября умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он руководил атомной электростанцией во время катастрофы в 1986 году.

"Сегодня на 85-м году скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится на странице "Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" в Facebook.

Виктор Брюханов был назначен на Чернобыльскую атомную электростанцию в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, а затем, до апреля 1986 года, эксплуатацию станции. После катастрофы Брюханова отстранили от руководства. В июле 1988 года он был приговорён к десяти годам лишения свободы. Но через пять лет его досрочно освободили.

Напомним, что 26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

Читайте также:

"Чернобыль": больной, сложный, личный.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.10.2021, 10:51 / Общество
На 85-м году жизни скончался первый директор Чернобыльской АЭС
14.10.2021, 10:04 / Общество
В воздухе Екатеринбурга выявили превышение концентрации вредных веществ
14.10.2021, 09:35 / Общество
Из-за смога рейс из Доминиканы в Екатеринбург перенаправили в Тюмень
14.10.2021, 09:00 / Общество
В Свердловской области 146 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам
14.10.2021, 08:27 / Общество
Уральцы увидят сближение растущей Луны с Сатурном и Юпитером