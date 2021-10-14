Кто может создать наследственный фонд?

Екатерина Путинцева приехала в редакцию «ОГ» из Нижнего Тагила, чтобы рассказать читателям о наследственных и личных фондах Фото: Алексей Кунилов

В последнее время в СМИ стала часто муссироваться тема наследственных фондов, создаваемых по завещанию и дающих человеку возможность ещё при жизни позаботиться об управлении своим имуществом, бизнесом после смерти. «Облгазета» разобралась, как работает эта норма закона и кто может ею воспользоваться.

Наследование «на ходу»

Новелла о создании наследственного фонда появилась в российском законодательстве в 2017 году. Ещё тогда журналисту «Облгазеты» довелось обсудить новшество с председателем комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

- В обычном порядке имущество, капиталы, активы наследуются спустя полгода после смерти владельца, – объяснял тогда Павел Владимирович. – За это время много чего может случиться, особенно когда речь идёт о бизнесе. Наследственный фонд позволяет практически без перерыва продолжать управление имуществом, предприятием, а значит, избежать финансовых потерь, а то и банкротства.

Задача действительно важная. К сожалению, нередко после смерти бизнесмена наследники либо пускают капиталы и имущество на ветер, либо затевают судебные тяжбы, которые мешают работе компании и в конечном итоге приводят к её краху. У всех на слуху нескончаемые раздоры между совладельцами и наследниками создателя косметической корпорации Natura Siberica Андрея Трубникова. То и дело приостанавливается производство, закрываются магазины, сокращаются сотрудники.

Создание наследственного фонда должно помочь избежать этих и других неприятностей. Своё желание учредить такой фонд человек должен выразить в завещании, а также прописать в нём устав фонда и условия управления им. А когда он умрёт, фонд начинает действовать: управлять и распоряжаться имуществом, капиталом, активами, производить выплаты так называемым выгодоприобретателям, которых указал в своём распоряжении наследодатель.

Казалось бы, преимущества наследственных фондов очевидны, к нотариусам должна выстроиться очередь желающих воспользоваться дарованным законом правом. Но этого не произошло.

Ажиотажа нет

За три года, прошедших с момента вступления закона в силу, правом создать наследственный фонд, по данным Федеральной нотариальной палаты, воспользовались менее 800 россиян. Для огромной страны это мизер. В нашем регионе эту возможность вообще проигнорировали.

- Создание наследственного фонда сопряжено с большими сложностями, – объясняет причину отсутствия ажиотажа председатель комиссии по методической работе Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус из Нижнего Тагила Екатерина Путинцева. – Это не тот случай, когда можно скачать типовой устав из Интернета. Необходимо многое продумать, предусмотреть, детально прописать условия деятельности фонда. И когда начинаешь работать над документами, возникает множество нюансов и вопросов, ответов на которые действующий закон, к сожалению, не даёт.

– Но он обеспечивает хотя бы так называемое наследование «на ходу» в предельно сжатые сроки?

- Гражданским кодексом нотариусу отводится всего три рабочих дня со дня открытия наследственного дела на то, чтобы передать в Министерство юстиции заявление о государственной регистрации наследственного фонда. Но перед этим он обязан предложить войти в состав органов управления наследственным фондом лицам, указанным завещателем, и дождаться их ответа. А вдруг кто-то из этих людей сменил место жительства, телефон? Поиски могут затянуться, в три дня можно не уложиться.

Есть и другая проблема. Свидетельство о праве на наследство выдаётся в срок, указанный в уставе фонда, и он может быть менее шести месяцев. В то же время создание наследственного фонда не аннулирует право на обязательную долю в наследстве, которую можно потребовать в течение шести месяцев, не отменяет права пережившего супруга на долю в имуществе, нажитом в период брака. То есть если выдать свидетельство о праве на наследство, не дождавшись заявления обязательного наследника, то велики шансы оспаривания выданного свидетельства о праве на наследство. Но и тянуть нельзя, так как по истечении года со дня открытия наследства наследственный фонд уже не может быть создан. Как видите, соблюдение сроков нотариусом связано с очень большими трудностями, что говорит о внутренней противоречивости норм закона о наследственном фонде.

– Каким должен быть минимальный размер капитала для создания наследственного фонда?

– Законом он не установлен. Но вместе с тем очевидно, что необходим достаточный объём имущества. Наследственный фонд – юридическое лицо, у которого есть органы управления, и им надо выплачивать вознаграждение. Плюс кто-то должен вести документацию, бухгалтерию, а это тоже траты. Переданную в фонд недвижимость нужно содержать: коммунальные платежи, ремонт, уборка помещений. Возможны периоды простоя, например, когда имущество в аренду не сдаётся и приносит только убытки. То есть заранее необходимо предусмотреть внутренний резерв для погашения убытков, так как пополнять уже созданный наследственный фонд за счёт вкладов третьих лиц нельзя.

– Получается, что норма о наследственных фондах в правовом плане оказалась сырой?

– Можно и так сказать. Неслучайно практически сразу после принятия закона в него начали вносить поправки. Но самые серьёзные изменения грядут с 1 марта 2022 года. Они затрагивают всю систему фондов, делят их на общественно полезные и личные, разновидностью которых станут наследственные фонды. Личный фонд имеет ряд преимуществ. Владелец капитала учреждает его ещё при жизни, а значит, имеет возможность оценить, как он работает, и внести коррективы, если это требуется. Кстати, в Германии, где я знакомилась с опытом работы моих коллег, чаще встречаются именно личные фонды, но и они редкость. Их создают в основном, чтобы обеспечить доход наследникам, которые либо не способны управлять имуществом, либо чрезмерно обременены долгами.

Богачи выбирают траст

И на Западе, чей опыт мы перенимаем, и у нас личные и наследственные фонды предназначены лишь для очень состоятельных людей. Тот же Павел Крашенинников во время беседы с журналистом «Облгазеты» приводил в пример фонды АльфредаНобеля, Генри Форда. Эти имена позволяют понять примерный масштаб капиталов, необходимых для создания и функционирования «посмертного» фонда. Что касается фонда «прижизненного», то есть личного, в Гражданском кодексе РФ обозначен его минимальный размер – 100 миллионов рублей.

По данным управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области, за прошлый год доходы от 100 до 500 млн рублей задекларировали всего 148 человек, свыше 1 млрд рублей – 22 уральца. Вот эти счастливчики и смогут создать личные фонды. Если захотят, конечно. Пока богатые россияне предпочитают учреждать трастовые фонды за пределами родной страны.

– Траст имеет существенные преимущества, – говорит екатеринбургский бизнесмен Дмитрий Перминов. – В отличие от фонда, он не является юридическим лицом. Договор о создании траста не требуется регистрировать, что позволяет сохранить конфиденциальность. Избавлен траст и от обязанности платить налоги, не отвечает по долгам наследодателя. Эти и другие особенности делают траст привлекательным в глазах бизнесменов.

Авторы реформирования российского наследственного законодательства не скрывают, что право создавать личные и наследственные фонды призвано не только спасти так называемое «лежачее наследство», но и сыграть роль антиофшорной меры. Определённый резон в этом есть. В последние годы российские капиталы чувствуют себя за рубежом неуютно.

– Антироссийские санкции и настроения влияют на все сферы жизни, – признаёт Дмитрий Перминов. – К капиталам, имеющим российское происхождение, на Западе проявляют всё более пристальный интерес, запрашивают сведения, которые, казалось бы, никакими законами не предусмотрены, ограничивают перечень операций. Возможно, это вынудит обратить внимание на отечественные инструменты сохранения имущества. Но для этого потребуется совершенствовать наследственное и налоговое законодательство.

Фото: Максим Смагин

ФАКТ Порядок создания наследственного фонда, условия управления им и его ликвидации регулируются статьей 123.20–1 Гражданского кодекса Российской Федерации. С 1 марта 2022 года статья утратит силу.