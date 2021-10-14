Евгений Куйвашев повысил выплаты ко Дню Победы в Свердловской области

Евгений Куйвашев провёл заседание правительства региона 14 октября. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание правительства региона 14 октября. Глава Среднего Урала поручил повысить выплаты ко Дню Победы, учесть в работе поручения Президента РФ по повышению качества жизни и обеспечить чёткую работу прививочных пунктов.

Евгений Куйвашев отметил, что в 2021 году к 9 мая выплаты в регионе получили 55 тыс. уральцев.

"Мы утвердили увеличение размеров единовременных выплат из областного бюджета ко Дню Победы. Такие выплаты получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и ряд других категорий граждан", - сказал губернатор.

С 2022 года ежегодно по 5 тысяч рублей будут получать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, и по 1 тысяче рублей - военнослужащие воинских частей, не входивших в состав действующей армии в период войны, вдовам умерших участников войны, труженикам тыла, блокадникам, узникам концлагерей, а также детям погибших военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии.

Напомним, что такие же суммы были выплачены соответствующим категориям граждан в 2020 году, в год празднования 75-летия Победы. В 2021 году свердловским ветеранам было выплачено из регионального бюджета по 1 тысяче рублей и 500 рублей соответственно.

С просьбой повысить выплату ко Дню Победы обратился свердловчанин, житель блокадного Ленинграда Урхо Уотинен в ходе "Прямой линии" губернатора.

"В прошлый юбилейный год эта выплата была повышена. В этом году мы снова получили выплату как раньше. Можно ли признать, что спустя столько лет, каждый год – юбилейный, и утвердить повышенную, так сказать, юбилейную выплату для ветеранов?", – спросил тогда ветеран.

Кроме того, в ходе совещания Евгений Куйвашев поручил региональному кабмину учитывать в работе поручения Президента РФ, которые он огласил во время встречи с депутатами восьмого созыва Госдумы.

"Базовая задача – это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, снятие барьеров, ограничивающих развитие малого бизнеса. Президент заявил о новых мерах поддержки россиян: с 2022 года индексация материнского капитала будет рассчитываться не по прогнозной, а по фактической инфляции", – передаёт слова губернатора департамент информполитики региона.

Также глава Среднего Урала поручил обеспечить чёткую работу пунктов вакцинации от ковида. Он призвал не допускать возникновения очередей и своевременнопоставлять нужное количество вакцины в территории.