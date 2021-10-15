Что спрятано в засекреченных хранилищах Росрезерва?

Комбинаты Росрезерва спрятаны под землёй на глубине около 100 метров. Обычно их устраивают в горных выработках, оставшихся после добычи полезных ископаемых закрытым способом. Фото: Пресс-служба Росрезерва

На случай ядерной войны, глобального техногенного или природного катаклизма, например, масштабного наводнения или даже падения метеорита, во многих странах мира есть неприкосновенный запас материальных ценностей, который хранится глубоко под землёй. Его хватит, чтобы в течение первых месяцев после масштабной катастрофы обеспечить жизнедеятельность людей и восстановить экономику государства. В России этими ресурсами на чёрный день ведает Федеральное агентство по государственным резервам, или сокращённо – Росрезерв. 17 октября ему исполняется 90 лет. В Свердловской области и в Уральском федеральном округе функционирует территориальный орган этого ведомства – управление Росрезерва по УрФО. Накануне юбилейной даты его руководитель Алексей БУТЕНКО дал «ОГ» эксклюзивное интервью и рассказал, как организовано хранение стратегических запасов.

Стратегические запасы

– Алексей Викторович, в это воскресенье система Росрезерва отметит 90-летие. Но ведь её корни уходят в далёкое прошлое?

- Совершенно верно. Впервые материальные запасы общегосударственного значения были созданы на Руси в XV веке Иваном III. Необходимость таких резервов была вызвана многовековой борьбой с иноземными государствами. Позднее слова царя Михаила Фёдоровича Романова из «Наказной памяти о хранении хлебных запасов» 1629 года – «К запасам береженье держать великое» – стали девизом Росрезерва. Следующий этап становления нашей системы связан с Петром Первым: он провёл реформу по обеспечению населения продовольствием и создал Провиантский приказ, который во многом стал прообразом нынешнего Росрезерва. Официально он появился 17 октября 1931 года, когда постановлением Совнаркома СССР был образован Комитет резервов при Совете Труда и Обороны. А с 1994 года нашу деятельность регулирует специальный федеральный закон «О государственном материальном резерве».

– Какие товары хранятся на Урале?

- Самые разнообразные. Металлы, металлические изделия, промышленные материалы, продовольствие, хлебопродукты, зерно, топливо, нефтепродукты, лекарственные средства и материалы. Есть даже палатки и другое снаряжение для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Практически все товары – отечественного производства, за исключением тех, которые у нас не производят или производят в недостаточном количестве. Но их точная номенклатура и объёмы являются закрытой информацией. Могу лишь сказать, что на комбинатах Росрезерва (так официально называются ведомственные хранилища. — Прим. ред.) представлены жизненно необходимые материальные ценности со сроком годности более одного года. Скоропортящиеся товары, в частности, хлеб, у нас не хранятся, в отличие от муки, из которой его можно испечь.

– Как быстро Уральское управление Росрезерва производит выпуск хранящейся продукции, если она нужна для ликвидации ЧС где-нибудь на окраинах страны?

- Территориальное размещение материальных ценностей вообще никакого значения не имеет. Логистика такова, что мы можем отгружать продукцию в любую точку России в течение двух часов. Если что-то требуется, в частности, на Дальнем Востоке или на юге страны, то Урал может в этом участвовать наряду с подразделениями Росрезерва в других федеральных округах.

– Надолго хватит госрезервов, если случится ядерная война?

- Я уверен, что Росрезерв справится с любыми вызовами. По закону «О государственном материальном резерве» формируется неснижаемый запас материальных ценностей, который всегда наготове, всегда в наличии. Что бы ни случилось, Уральское управление Росрезерва, как и вся наша система, выполнит все поставленные государством задачи.

Не все хранилища Росрезерва находятся под землёй. Например, нефтепродукты очень часто хранят в надземных резервуарах. Фото: Росрезерв

Эталон качества

– Насколько часто пополняется государственный резерв?

- Пополнение запасов осуществляется без остановки. Есть перечень угроз, с которыми нужно бороться, и есть средства для борьбы с этими угрозами. Как только у государства возникает необходимость в материальных ценностях, осуществляется их выпуск. Но тут же происходит и восполнение отпущенных запасов. В этом и есть одно из уникальных свойств нашей системы – непрерывная возобновляемость. Отличительной чертой продуктов, которые мы храним на Урале, является то, что они закладываются на длительный срок. А климатические особенности региона позволяют создавать оптимальные для хранения условия. К примеру, мясные консервы имеют срок годности пять лет, но теоретически они могут храниться в 3–4 раза дольше без потери потребительских свойств.

– За счёт чего это достигается?

- В первую очередь благодаря качеству: его по праву можно считать одним из столпов Росрезерва. У производителей, которые занимаются поставками товаров в нашу систему, есть отдельные технологические линии, где продукты питания делают по особым инструкциям полностью из натурального сырья. Если брать консервированную продукцию, то её сохранность обеспечивают не консерванты, а жёсткое соблюдение технологии производства в соответствии с ГОСТами и условия хранения, созданные на комбинатах. В хранилищах поддерживается температура +8…+10 °С, проводится автоматический контроль за температурой и влажностью.

Кроме того, на Урале большое внимание уделяют контролю продукции при приёмке в хранилища. На каждом комбинате работают лаборатории, которые проверяют качество поступающего продовольствия, даже несмотря на наличие сертификатов соответствия. Не надо забывать и о том, что Росрезерву уже 90 лет, за этот период времени накоплен очень большой опыт по созданию наилучших условий сбережения разных товаров. В структуру нашего агентства входит уникальный НИИ проблем хранения, со специалистами которого лаборанты уральских комбинатов проводят постоянные консультации и обмениваются опытом. Сам институт занимается разработкой методов увеличения сроков хранения продуктов питания, чтобы снизить финансовую нагрузку на федеральный бюджет.

– В Интернете много объявлений о продаже тушёнки со складов Росрезерва. Это действительно та самая тушёнка или своеобразный маркетинговый ход?

- Не факт, что она из Росрезерва, хотя такое не исключено. Тушёнку закладывают на пять лет, а за год до истечения срока годности она выпускается на свободный рынок. Её, как и другие товары из наших хранилищ, реализуют на торгах. После продажи на аукционах эта продукция попадает в торговые сети или интернет-магазины, где её может приобрести любой желающий.

– Отбоя от покупателей нет?

- Конечно, потому что это качественный продукт.

Росрезерв не только хранит запасы, но и по решению Правительства РФ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от масштабных ЧС регионам России. Фото: Пресс-служба Росрезерва

Трудовые династии

– Сколько сегодня комбинатов Росрезерва в УрФО?

- Достаточно. Большинство комбинатов было учреждено перед Великой Отечественной войной. Но, невзирая на столь солидный возраст, это современные, высокотехнологичные комплексы. Каждый из них представляет организм сам в себе, но со своей специализацией. Кто-то занимается хранением нефтепродуктов, кто-то продовольствием, кто-то техникой и оборудованием для ликвидации ЧС. Люди, которые там работают, обладают специфическими знаниями. На нефтянке должен быть персонал с пониманием того, как устроены топливные хранилища, на продуктах питания работники должны знать специфику хранимого продовольствия. У нас постоянно растёт автоматизация труда: если раньше многие операции мы выполняли вручную, то в последние десятилетия эти работы производят специальные подъёмные механизмы.

– С автоматизацией понятно, а как быть с цифровизацией? Ведь деятельность Росрезерва засекречена, а доступ в Интернет грозит утечкой информации.

- Наша система подвергается цифровой трансформации так же, как и другие органы власти. В настоящее время внедряется очень много цифровых платформ для функционирования Росрезерва. В цифру мы уходим, чтобы минимизировать человеческий фактор при реализации тех или иных решений. Комбинаты закрыты от посторонних глаз, но благодаря, к примеру, видео-конференц-связи, я могу в режиме реального времени связаться с любым из них – это значительно ускоряет процесс обмена информацией. Если раньше, как говорится, нужно было посылать гонца, то сейчас всё делается мгновенно: для этого в системе Росрезерва разработано и успешно работает специальное программное обеспечение. Но наряду с цифровизацией в нашем управлении уделяют пристальное внимание защите информации от несанкционированного доступа.

– Основу любой организации составляют люди. Кто у вас работает – гражданский персонал или военнослужащие?

- Все сотрудники Росрезерва – исключительно гражданские. В Уральском федеральном округе в нашей системе трудится более полутора тысяч человек. И хотя все они без погон, очень часто их привлекают к работе круглосуточно, и неважно, будний это день или выходной. Несмотря на это, на комбинатах Урала трудится много работников, у кого всего одна запись в трудовой книжке: они приходят к нам после школьной скамьи, Торжокского колледжа Росрезерва или института и потом уже выходят на пенсию по возрасту. Есть даже трудовые династии – люди у нас работают из поколения в поколение. Так, на комбинатах в УрФО насчитываются 22 династии, из них 9 – на комбинате «Горный». Самая долголетняя и многочисленная состоит из четырёх поколений – это династия Васьковых-Сычёвых, которая начала работать с 1942 года. Её родоначальница Александра Дмитриевна Васькова трудилась в системе госрезерва 10 лет, затем её дело продолжили две дочери и сын, а после них – их дети и внуки. Общий стаж работы этой династии составляет 126 лет.

– А вы как пришли в Росрезерв?

-В начале 2000-х я поступил на должность специалиста в управление Росрезерва по Южному федеральному округу. Потом стал начальником отдела, заместителем руководителя, а год назад переехал из Ростова-на-Дону в Екатеринбург и возглавил управление Росрезерва по УрФО. Работать на Урале мне комфортно, потому что здесь трудятся ответственные и профессиональные люди, настоящие патриоты нашей страны. У всех сотрудников управления и комбинатов единое понимание нашей системы: резерв – это основная ячейка государства, без него невозможно что-то планировать на будущее. Поэтому его сохранение и приумножение необходимо не только нынешнему, но и будущим поколениям наших граждан.

Алексей Бутенко работает в системе Росрезерва уже 18 лет. За это время подходы к пополнению государственных запасов практически не изменились. Фото: Галина Соловьёва

Досье «ОГ» Алексей Бутенко родился 30 марта 1982 года в Ростове-на-Дону. В 2007 году окончил Южный федеральный университет по специальности «Юриспруденция», в 2018-м – магистратуру Российского государственного университета правосудия. В 2008–2012 годах преподавал на юридическом факультете ЮФУ, автор научных работ в области конституционного, административного и финансового права. В системе Росрезерва работает с 2003 года – прошёл путь от специалиста отдела правового обеспечения и экономической безопасности управления Росрезерва по ЮФО до заместителя руководителя этого ведомства. В июле 2020 года назначен руководителем управления Росрезерва по УрФО. Классный чин – государственный советник РФ 2-го класса. Имеет государственные и ведомственные награды. Женат, воспитывает пятерых детей.

Справка «ОГ» Комитет резервов при Совете Труда и Обороны был создан 17 октября 1931 года постановлением Совнаркома СССР. В его ведение были переданы основные функции управления стратегическими запасами страны. Первая номенклатура госрезерва включала 11 товаров отечественного производства и 68 импортных. С 1939 года велось активное пополнение резервов на случай войны, мобилизационные запасы промышленности были увеличены почти на 60 процентов. К 1945 году удалось добиться двукратного увеличения объёма отдельных видов резервов, которые направлялись всем отраслям экономики для восстановления народного хозяйства. После войны на систему госрезерва была возложена задача по отмене карточной системы распределения продуктов: её удалось ликвидировать в 1947 году, на 7 лет раньше, чем в менее пострадавшей от нацистов Великобритании. Начало холодной войны дало старт созданию беспрецедентно больших по объёму и номенклатуре резервов, однако запасы использовались не только в военных целях. Так, в 1986 году из хранилищ были отгружены тысячи тонн свинца для сооружения саркофага над четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС. А в 90-е запасы госрезерва позволили обеспечить до половины ежемесячного потребления продуктов в дотационных регионах.

На эмблеме Росрезерва в красном щите изображены золотые колос и пороховница, а над ними – бело-синий узор в форме колокольчика. В геральдике он символизирует мех белки – животного, которое делает на зиму запасы еды. Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №193 от 15.10.2021