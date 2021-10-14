Владимир Путин очно открыл Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге

Во вступительной речи глава государства отметил, что в современных условиях женщина не должна находиться перед выбором между работой и семьёй. Фото: скриншот из видео на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин в очном формате принял участие в открытии третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. Тема форума звучит как "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".

Во вступительной речи глава государства отметил, что в современных условиях женщина не должна находиться перед выбором между работой и семьёй.

"Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что женщины играют всё более весомую роль в решении задач, которые ставит перед государством динамично меняющийся мир. К числу таких задач он отнёс вопросы устойчивого экономического развития, глобальной климатической повестки, проблемы экологии, защиты окружающей среды, а также новые подходы к образованию.

Отдельно Президент РФ остановился на вопросе неравной оплаты труда у женщин и мужчин.

"Даже в экономически развитых странах - мы следим за этими дискуссиями, видим их - даже там очень часто фиксируются перекосы, неравенства в карьерном плане и в оплате труда. Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках, проблем там достаточно", - подчеркнул он

При этом, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в социальных сферах - здравоохранение, социальные услуги - доля занятых женщин составляет порядка 80%. Она также отметила, что более половины населения России - около 78 млн человек - составляют женщины.

"Ожидается, что уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, к 2024 году увеличится почти на четыре процентных пункта и по сравнению со средним значением 2015-2017 годов составит почти 69%", - заявила вице-премьер.