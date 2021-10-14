Стартует Всероссийская перепись населения

В Свердловской области организована работа почти 500 переписных участков. Гражданин может выбрать любой из них. Фото: Алексей Кунилов

Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) должен был состояться ещё в прошлом году, но был перенесён из-за пандемии на период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. За месяц переписчикам предстоит внести в базу данные обо всех домохозяйствах. Это важно для актуализации информации о численности населения страны в целом и отдельных населённых пунктов, а также для формирования стратегий их развития на ближайшее время.

В организации переписи населения в Свердловской области будут задействованы 10 750 человек. Большая часть из них – 9 200 человек – это те, кто будут ходить по домам и опрашивать уральцев. Ещё 1 550 человек будут контролировать работу переписчиков.

Как рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстата) Антонина Перунова, непосредственно к проведению опросов переписчики приступят сразу после прохождения обучения.

Как писала ранее «ОГ», принять участие в ВПН можно тремя способами: ответить на вопросы переписчика, который придёт к вам домой, самому явиться на любой переписной участок (их адреса и графики работы опубликованы на сайте Свердловскстата) или заполнить опросный лист на портале «Госуслуг».

Там можно переписать не только себя, но и всех членов семьи. После заполнения опросника человек получит QR-код на всё домохозяйство. Его нужно будет показать переписчику, когда он придёт к вам (его задача – обойти все адреса, внесённые в список на планшетном компьютере), или волонтёру на переписном участке.

Опознать переписчика можно по синему жилету, шарфу, фонарику с символикой ВПН, сумке с надписью «Росстат» и удостоверению с голограммой, печатью Федеральной службы государственной статистики и подписью его руководителя Павла Малкова. Переписчик обязан предъявлять это удостоверение вместе с паспортом. Чтобы обезопаситься от заражения вирусными инфекциями, ему необходимо быть в маске и перчатках. При проведении опроса он должен чётко следовать переписному листу (с ним можно ознакомиться на сайте ВПН).

Вопросы, как и в прошлые годы, касаются прежде всего социальных и демографических характеристик. Но есть и новшества. По словам Антонины Перуновой, основной задачей нынешней переписи является изучение маятниковой миграции, поэтому в переписные листы теперь включено больше вопросов о работе человека и месте её расположения. Отдельный блок вопросов посвящён жилищным условиям.

Предварительные результаты переписи населения с учётом данных об отдалённых и труднодоступных территориях будут готовы к апрелю 2022 года, а окончательные – должны появиться в IV квартале того же года.

Кстати Труд переписчиков оплачивается государством. За месяц можно заработать около 18 тысяч рублей. Небольшая зарплата привлекает в основном безработных граждан и студентов. Желающие получить эту работу ещё успевают стать переписчиками. Для этого им необходимо обратиться в Свердловскстат.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».