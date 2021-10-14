Актриса Юлия Пересильд поприветствовала участниц третьего Евразийского женского форума с МКС

С международной космической станции обратилась актриса Юлия Пересильд, которая впервые участвует в съемках художественного фильма. Она поприветствовала гостей по видеосвязи.
"Я могу вам сказать с абсолютной убеждённостью, что мы, женщины, можем всё, мы смелые, мы сильные, мы покоряем пространство и время", - передаёт слова Пересильд "Российская газета".
И также, по словам самой актрисы, именно космос ей дал понять, в чём заключается миссия женщины на Земле. По её мнению, эта миссия заключается в том, чтобы беречь наших близких, беречь мир, беречь нашу планету.
"Мы просто гордимся такими женщинами - смелыми, мужественными", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Участницы форума встретили заслуженную артистку Российской Федерации бурными аплодисментами.
Ранее было известно, что Президент РФ Владимир Путин очно открыл Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге.
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