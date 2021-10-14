Темы дня

Общество
14 октября 2021, 17:30

Актриса Юлия Пересильд поприветствовала участниц третьего Евразийского женского форума с МКС

  Ксения Лязер
Юлия Пересильд

Юлия Пересильд поприветствовала гостей по видеосвязи. Фото: сайт Роскосмоса.

С международной космической станции обратилась актриса Юлия Пересильд, которая впервые участвует в съемках художественного фильма. Она поприветствовала гостей по видеосвязи.

"Я могу вам сказать с абсолютной убеждённостью, что мы, женщины, можем всё, мы смелые, мы сильные, мы покоряем пространство и время", - передаёт слова Пересильд "Российская газета".

И также, по словам самой актрисы, именно космос ей дал понять, в чём заключается миссия женщины на Земле. По её мнению, эта миссия заключается в том, чтобы беречь наших близких, беречь мир, беречь нашу планету.

"Мы просто гордимся такими женщинами - смелыми, мужественными", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Участницы форума встретили заслуженную артистку Российской Федерации бурными аплодисментами.

Ранее было известно, что Президент РФ Владимир Путин очно открыл Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге.

Читайте также:

Глава Роскосмоса связался с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на МКС.

С космодрома Байконур запустили корабль с актрисой Юлией Пересильд.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.10.2021, 19:02 / Общество
В Екатеринбурге в преддверии Дня отца обсудили роль папы в воспитании ребёнка
14.10.2021, 18:10 / Общество
Уральская авиабаза подключилась к тушению торфяников в Екатеринбурге
14.10.2021, 17:53 / Общество
Пермского стрелка арестовали на два месяца
14.10.2021, 17:40 / Политика
Павел Крашенинников презентовал книгу о Михаиле Сперанском
14.10.2021, 17:30 / Общество
Актриса Юлия Пересильд поприветствовала участниц третьего Евразийского женского форума с МКС