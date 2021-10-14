Уральская авиабаза подключилась к тушению торфяников в Екатеринбурге

Пожарные тушат торфяники с 11 октября. Фото: Павел Ворожцов

К тушению торфяников в Екатеринбурге подключилась Уральская авиабаза. Площадь возгорания на границе с Солнечным оценивается в 4,2 гектара.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к тушению торфяников подключилось четыре специалиста авиабазы, оснащённых квадрокоптером с тепловизором, мотопомпами и двумя торфяными стволами, которые позволяют равномерно распределять средства для тушения по всей толщине торфяного пласта.

Как сообщают в департаменте информполитики, завтра к работе подключатся ещё десять десантников и тяжёлая техника. Её вид и количество определят после анализа площадки квадрокоптером.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания торфяников на южной окраине Екатеринбурга за микрорайоном Солнечный оценивается в 4,2 гектара. Открытого огня и угрозы для построек нет. На месте работают 90 человек, в том числе 45 сотрудников МЧС. Для тушения применяется 14 пожарных стволов (из них 7 — торфяных). Ведётся заливка территории водой.

Напомним, 14 октября Екатеринбург снова накрыл едкий смог. На сильный запах гари жаловались жители Солнечного, а также центральных районов Екатеринбурга. В МЧС сообщили, что это связано с тлением торфяника вблизи Солнечного, который начали тушить с 11 октября.

Роспотребнадзор выявил превышение концентраций в воздухе углекислого газа и мелкодисперсной пыли. Из-за сильного смога участки региональной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган перекрыли на несколько часов. Губернатор Свердловской области отложил снятие особого противопожарного режима в регионе.